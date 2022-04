TV namigi: Marijine skrivnosti, Leonardo, Darwinova skrivnost

Četrtek, 14. aprila

Marijine skrivnosti: Zgodba o izjemnem življenju: TV SLO 2 ob 19.10

I misteri di Maria. Ita., 2016. 1/2. Režija: Alessandra Gigante. Dok. miniserija. 55 min.

Kako dobro poznamo zgodbo morda najbolj čaščene ženske v zgodovini? Kaj predstavlja lik Marije v krščanski veri? Dokumentarna serija z rekonstrukcijami dogodkov, pričevanji antropologov, raziskovalcev Svetega pisma in teologov poskuša osvetliti Marijine skrivnosti.

V prvem delu izvemo, da se je Marija rodila v pokrajini, ki so jo tako prezirali, da sploh ni imela imena. Marijo je največkrat omenil evangelist Luka, ki je opisal angelovo oznanjenje, Marijin obisk pri sorodnici Elizabeti in Jezusovo rojstvo.

Leonardo: POP TV ob 22.55

Leonardo. Koprod., 2021. 1/8. Režija: Daniel Percival. Igrajo: Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore, James D'Arcy. TV-serija. 70 min.

Leonardo Foto Pro Plus

Biografska serija se osredotoča na velikega italijanskega renesančnega umetnika in znanstvenika Leonarda Da Vincija. Zgodba raziskuje njegove skrivnosti, življenje in delo. Poleg tega bomo spremljali skrivnostni primer umora, v katerega naj bi bil vpleten Leonardo.

V prvi epizodi je Leonardo da Vinci aretiran zaradi zastrupitve Caterine de Cremona. Potem ko detektivu Stefanu Giraldiju zatrjuje, da je nedolžen, se Leonardo začne spominjati dne, ko je kot vajenec v studiu Andrea del Verrocchija spoznal Caterino. Stefano je odločen, da bo razrešil primer ...

Darwinova skrivnost – ugrabljeni otroci z ladje Beagle: TV SLO 2 ob 20.05

Darwin's Secret: The Beagle's Child Kidnap Experiment. Nem. 2018. Režija: Jürgen Stumpfhaus. Dok. odd. 55 min.

Darwinova skrivnost – ugrabljeni otroci z ladje Beagle Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja predstavi malo znano epizodo v življenju slavnega Charlesa Darwina. Njegovo potovanje z ladjo Beagle ima v znanosti prav posebno mesto.

A zgodba se začne nekaj let pred Darwinovo plovbo, ko so Britanci odrinili na Ognjeno zemljo, da bi jo kartirali. Na tem oddaljenem koncu sveta so srečali tamkajšnje prebivalce, jih štiri ugrabili in odpeljali v Veliko Britanijo, kjer so postali senzacija, za Darwina pa je bilo srečanje z njimi prelomno.