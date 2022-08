TV namigi: Marilyn, Klub golih pesti in Izbrisana

Torek, 30. avgusta

Marilyn: TV SLO 1 ob 20.55

Becoming Marilyn. Fr., 2022. Režija: Michèle Dominici. Dok. film. 60 min.

Ob šestdeseti obletnici njene smrti so posneli poseben portret nepozabne Marilyn Monroe – igralke, pop ikone, seks simbola in ljubljenke tako hollywoodskih studiev kot občinstva.

Skozi prizmo sodobnega gibanja #jaztudi film osvetli tudi pokroviteljski in nasilni odnos do žensk v 50. letih prejšnjega stoletja, v t. i. zlatih letih Hollywooda. Zdi se, da o Marilyn Monroe vemo vse, vse je bilo povedano in prikazano o tej razvpiti zvezdnici. A o njej so vedno govorili moški, njeno kariero in življenje so vedno predstavili skozi svoj vidik, zdaj pa se je te naloge lotila ženska ...

Klub golih pesti: Kanal A ob 21.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fight Club. ZDA, 1999. Režija: David Fincher. Igrajo: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Zach Grenier. Triler. 160 min.

Klub golih pesti Foto Pro Plus

Edward Norton igra osamljenega nespečneža, ki rutinsko opravlja delo v svoji nezanimivi službi. Da bi zapolnil praznino v svojem življenju, se celo udeležuje skupin za samopomoč, kjer se naslaja ob resničnih čustvih drugih članov. A nekega dne to zamenja za družbo karizmatičnega Tylerja Durdena in njun skupni klub golih pesti, ki je poln šokantnih trenutkov.

Klub golih pesti je vrhunska kombinacija adrenalina in inteligence.

Izbrisana: TV SLO 2 ob 21.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Slo., 2018. Režija: Miha Mazzini. Igrajo: Judita Franković, Sebastian Cavazza, Izudin Bajrović, Doroteja Nadrah, Silva Čušin. Drama. 85 min.

Izbrisana Foto Tv Slo

Zgodba o samski mamici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da torej uradno ne obstaja, s tem pa uradno ne obstaja niti njen novorojenček.

Film je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v devetdesetih letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice. Kaj se lahko zgodi, če izpadeš iz sistema? Lahko te izženejo iz države, ostaneš brez službe, zdravnika, celo otroka …