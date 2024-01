TV namigi: Melanija Knavs v Poglej in zadeni, Bessonov Leon in Posebni

Petek, 5. januaraja

Poglej in zadeni: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. 2. del. Glasb.-dok. odd. 95 min.

Če ste si prejšnji teden lahko ogledali, kako bi bila oddaja Poglej in zadeni videti danes, je tokrat čas za izlet v preteklost.

Tokratna oddaja prinaša dokumentarni pogled nanjo tako s strani ustvarjalcev, nastopajočih kot tudi gledalcev. V oddaji se bodo spomnili nastopov nekaterih najbolj znanih svetovnih glasbenih imen iz '70, '80 in '90 ih let 20. stoletja. Nenazadnje pa bodo v oddaji pokazalu tudi šopek slovenskih lepotic, ki so v začetku 90. let začele kariero prav v tej oddaji, med njimi tudi Melanija Knavs, danes Trump.

Če ste prejšnjič prezrli resnično zanimiv domači dokumentarec Lačni in bosi, si ga lahko ogledate tokrat. Na sporedu bo na TV SLO 2 ob 22.45.

Posebni: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hors norms. Fr./Belg., 2019. Režija: Olivier Nakache in Éric Toledano. Igrajo: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama. Drama. 95 min.

Posebni. Foto TVS

Topel, družbeno angažiran film režijskega dvojca Nakache in Toledano, ki zaradi skoraj dokumentarnega pristopa seže v srce.

Bruno in Malik sta prijatelja in predsednika društev, ki skrbijo za otroke in najstnike. Več kot dvajset let živita v drugačnem svetu – svetu avtističnih otrok in mladostnikov. Odločita se, da bosta s podporo neprofitnih organizacij usposabljala mlade s siromašnejših območij, da bi postali spremljevalci mladostnikov v stiski, ki so jih vse druge ustanove že zavrnile. Izjemno partnerstvo, zunaj tradicionalnih okvirov.

Film odlikuje tudi ganljiv konec, ki bo verjetno izvabil marsikatero solzo.

Leon: TV SLO 1 iob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Léon. Fr., 1994. Režija: Luc Besson. Igrajo: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Aiello, Peter Appel. Akc. film. 125 min.

Leon. Foto TVS

Dvanajstletna Mathilda iz New Yorka v narkomanskem obračunu izgubi družino. V stiski se zateče k Leonu, za katerega se izkaže, da je plačani morilec. Obupana deklica moža zaprosi za pomoč: Leon naj bi jo naučil svojega poklica, da bi lahko maščevala ubitega bratca. Prijateljstva nevešči Leon se na deklico počasi naveže.

Drama o brezčutnem morilcu in deklici je skupno potovanje odraslega in otroka, vendar se pogosto zdi, da so vloge zamenjane. To osupljivemu akcijskemu ozadju, po kakršnih Luc Besson po pravici slovi, daje čustveno dimenzijo, ki se ne zanaša na romance, ampak na osnovno človeško iskanje topline in pripadnosti.

Deset minut pred filmom bo na sporedu tudi oddaja Televizorka z analizo filma.