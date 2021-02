TV namigi: Middleton, Polka in valček in Za dva solda upanja

Petek, 12. februarja





Middleton: TV SLO 2 ob 20.00

Slovenska polka in valček 2020: TV SLO 1 ob 20.00

Za dva solda upanja: TV SLO 1 ob 22.55

Vera Farmiga in Andy Garcia upodabljata zgodbo o dveh ljudeh, ki nimata nič skupnega, razen tega, da imata oba otroka, ki se od­pravljata na univerzo. In prav tam, na informativnem dnevu na univerzitetnem kampusu, kamor sta pripeljala ona hčerko in on sina, se spo­znata. Ko se po spletu oko­liščin znajdeta ločena od skupine, si začneta deliti spomine na svoje študijske čase, nato pa si zaupata tudi dejstva iz svojega sedanjega življenja ...Simpatična komedija z ži­vahnim scenarijem sicer ni posebej inovativna, a glav­na igralca premoreta dovolj igralske širine in kemije, da je film vreden ogleda.Festival, ki bi moral biti že oktobra lani, bodo zaradi koronskih časov izvedli v studiu TVS. Nastopilo bo sedem uveljavljenih ansamblov, ki so se v finalni večer uvrstili s povabilom organizatorja, pridružila pa se jim bo šesterica mladih sestavov, ki so do finala prišli v sklopu oddaje Slovenski pozdrav.Tekmujoči ansambli so: Vikend, Naveza, Unikat, Storžič, Veseli svatje, Veseli Dolenjci, Ansambel Roka Žlindre, Zadetek, Špadni fantje, Opoj, Dolenjskih 5, Raubarji in S.O.S. kvintet. Njihove tekmovalne skladbe si bomo lahko ogledali skozi videospote. Člani strokovne komisije, ki bo ocenjevala skladbe, so: Matjaž Robavs, Brigita Vrhovnik Dorič, Tjaša Hrovat Steklasa in Matej Rihter Riki.Italijanski režiser Renato Castellani, pripadnik t. i. rožnatega oz. olepšanega neorealizma, je posnel film o ljudeh, ki prekipevajo od življenja, čeprav se nahajajo v neperspektivnih razmerah revnega italijanskega juga.V vasi na pobočjih Vezuva mladi Antonio zaman išče delo, da bi lahko preživljal sebe, svojo mater in štiri sestre. Carmela, hči skopega posestnika, se zaljubi vanj in si z južnoitalijansko žensko trmo vbije v glavo, da se bo poročila z njim ...