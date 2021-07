TV namigi: MMS, Nepričakovano očka in Poročna priča d.o.o.

Sobota, 10. julija





Melodije morja in sonca 2021: TV SLO 1 ob 21.00





Nepričakovano očka: TV SLO 2 ob 20.05

Nepričakovano očka Foto Tv Slo

Poročna priča d.o.o.: POP TV ob 20.00

Na letošnjem, 40. festivalu Melodije morja in sonca se bodo za pet festivalskih nagrad potegovali naslednji izvajalci (v vrstnem redu nastopov): Samuel Lucas in Maja Založnik – Kdo smo?, Saša Lešnjek – Kaj bi svet brez upanja, Platana – V globino srca, Tomaž Hostnik – Ti sploh ne veš, Tatjana Mihelj – Ples v dežju, Rok Ferengja in Erosi – Mlada luna, Gedore – Ona, Gal Gjurin in Manca Fekonja – Zvezda, Sebastian – Ne spim!, Teo Collori in Franco Ceroici – Kjer se cesta konča, Boštjan Pertinač – Plima in Eva Boto – Kdo ti bo dušo dal.Gledalci bodo z glasovi izbrali velikega znagovalca, strokovna žirija pa bo podelila še štiri nagrade.Veliki ženskar Samuel brez posebnih odgovornosti in želja, da bi se vezal, živi ob morju na sončnem jugu Francije, v bližini tistih, ki jih ima najraje in s katerimi dela, ne da bi se preveč utrudil. Dokler mu lepega dne ena od njegovih nekdanjih deklet, Kristin, v naročje ne položi nekaj mesecev starega otročička: Glorio, njegovo hčerkico! Ker ni sposoben poskrbeti za dojenčico, se odloči, da jo bo vrnil materi, ter odhiti v London, da bi jo našel – a brez uspeha.Osem let pozneje imata Samuel in Gloria lepo in urejeno življenje, ki pa ga kar naenkrat prekine Kristin, saj hoče hčerko nazaj …Uspešni poslovnež Doug nikoli ni imel pravih prijateljev, zato nikakor ne najde poročne priče ob skorajšnjem skoku v zakonski stan z lepotico Gretchen. Da se ne bi osramotil, Doug za pomoč najame premetenega Jimmyja, ki vodi agencijo za pomoč ženinom.Ker Doug želi veliko poroko, mora Jimmy najti dodatnih devet poročnih prič in iz njih narediti prepričljive Dougove prijatelje. Čeprav se Jimmy nikoli ne želi zbližati s svojimi strankami, mu Doug počasi priraste k srcu, kar vodi v serijo bolečih poročnih katastrof.