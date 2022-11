TV namigi: Moj plus ena, Oče in 3:10 za Yumo

Sobota, 5. novembra

Moj plus ena: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Plus One. ZDA, 2019. Režija: Jeff Chan. Igrajo: Maya Erskine, Jack Quaid, Ed Begley Jr. Kom. 140 min.

Mnogi so že izkusili obdobje, ko se zdi, da so vsi njihovi prijatelji naenkrat odločili, da se bodo poročili. To se je zgodilo tudi Alice in Benu, ki sta prijatelja še s fakulteta, a za razliko od drugih še vedno nista našla svojih izbrancev. Zato sta se odločila, da bosta na vseh porokah tistega poletja plus ena drug drugemu.

Alice je tik pred prvo poroko, ki bi se je morala udeležiti skupaj, prevaral dolgoletni fant, Ben pa je večino časa preživel v bolj ali manj uspešnem samskem življenju. Zdaj se skupaj zabavata, prepirata, prizadeneta drug drugega in se skušata ne ravno posrečeno izvleči iz težkega položaja ...

Oče: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Otac. Srb., 2020. Režija: Srdjan Golubović. Igrajo: Goran Bogdan, Boris Isaković, Nada Šargin, Milica Janevski. Drama. 125 min.

Oče Foto Tv Slo

Manjše mesto v Srbiji. Nikoli socialna služba odvzame otroka, ko brezizhodnost revščine njegovo ženo prisili v dejanje iz obupa. Nikola mora zagotoviti ustrezno okolje za otroka, ki morata medtem ostati pri rejnikih. Kljub skrajnim prizadevanjem in pritožbam mu socialna služba otrok ne vrne in Nikola se znajde v dozdevno brezupnem položaju.

Ko izve za domneve o korumpiranosti krajevnih oblasti, se peš odpravi na romanje čez Srbijo, da bi svojo pritožbo vložil neposredno pri državnem ministrstvu v Beogradu. V boju z mlini na veter Nikolo naprej ženeta ljubezen in obup. Ta oče se vse do konca ne bo odpovedal veri v pravičnost ...

3:10 za Yumo: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena 4 (od 5)

3:10 to Yuma. ZDA, 2007. Režija: James Mangold. Igrajo: Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Dallas Roberts, Ben Foster. Vestern. 145 min.

3:10 za Yumo Foto Pro Plus

Danu Evansu je nestanovitni divji zahod obrnil hrbet, saj mu zaradi dolgotrajne suše grozi zaplemba kmetije. Ko po spletu okoliščin sodeluje pri prijetju zloglasnega roparja Bena, se odloči pridružiti šerifovim možem, ki želijo kriminalca pripeljati pred sodišče v Yumo.

Na poti morajo prečkati nemirno indijansko ozemlje, na sledi pa so jim tudi Benovi možje, toda največjo nevarnost predstavlja prav premeteni zločinec, ki je v psiholoških igricah z nasprotniki prav tako spreten kot s pištolo.