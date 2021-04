TV namigi: Na tankem ledu, Molk prvakov in Piran – Pirano

Torek, 6. aprila



Na tankem ledu: TV SLO 1 ob 20.50



Molk prvakov: Spolno nasilje v športu: TV SLO 2 ob 20.05

Molk prvakov: Spolno nasilje v športu Foto Tv Slo



Piran – Pirano: TV SLO 2 ob 21.10

Večtisočletni permafrost arktične Rusije in Sibirije izginja, zemlja se razpira in vrača v življenje sodobnemu človeku nepoznane in zanj potencialno nevarne gigantske viruse. Kjer je nekoč uspevala tajga, se zdaj iz razpok v ozračje širi metan, izrazito toplogredni plin.Po Sibiriji pustošijo požari. Led izginja, z njim pa ustaljene selitvene poti prosto živečih jelenjih čred, izstradani polarni medvedi zahajajo celo v mestna okolja, ogroženo je življenje nomadskih ljudstev. Znanstveniki poudarjajo, da je tu Pandorina skrinjica že na stežaj odprta ...Spolne zlorabe otrok v različnih športnih klubih na različnih koncih sveta so že desetletja žgoča težava športa. Tak zločin je preprosto izpeljati in težko prijaviti – trener ima namreč veliko moč nad svojimi gojenci, ti pa so vajeni stroge discipline, poslušnosti in ob neizprosnih treningih tudi telesnih bolečin. Nanje s svojimi pričakovanji pritiskajo starši.Otroke športnike ob zlorabah tarejo občutki sramu in krivde, a si želijo tudi uspeti in zasloveti. Izkušnje kažejo, da se nekatere športne zveze zločinskim trenerjem, ki so sicer zaslužni za medalje in posledično denar, celo postavijo v bran.Veljko živi sam, odkar mu je umrla žena. Nekega dne se na njegovem pragu pojavi Italijan Antonio in sili v hišo. Kljub prepadu, ki zaradi jezika zija med njima, Veljko počasi doume, da je to mož, v katerega je med drugo svetovno vojno nameril puško.V vojni vihri je bil Veljko umirjen partizan, ki ga nasilje okrog njega ni spremenilo v nasilneža, Antonio pa mladenič iz Pirana, ki so ga drugi določili za sovražnika, čeprav to ni bil. Njuni usodi neločljivo poveže mlada partizanka Anica.