TV namigi: na TV se vrača Stojan Auer, tu je še prvi film Mela Brooksa

Petek, 29. decembra

Poglej in Zadeni – 25 let (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. 1. del. Režija: Petar Radović. Vodi: Stojan Auer. Zab. odd. 70 min.

Poglej in zadeni je bila najbolj gledana razvedrilna oddaja v zgodovini Slovenije. Voditelj Stojan Auer je po 25 letih zbral originalno zasedbo pod režijo Petra Radovića in ponovno združil številne domače in mednarodne zvezde.

V oddaji poleg glasbe ne manjka ne nagradnih iger ne čarovnij, ki jih znova uprizarja čarodej Danijel Gorjup. Na odru Poglej in zadeni so se med drugim srečali: originalna plesna zasedba Kazina, Power Dancers, Sebastian, Jan Plestenjak, Alfi Nipič, Severina, Wanna (ET), Colonia, Magic Affair, Davor Rodolfo, Jenny Bergren (Ace of Base), Lou Bega.

Producenta: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Producers. ZDA, 1967. Režija: Mel Brooks. Igrajo: Zero Mostel, Gene Wilder, Dick Shawn, Estelle Winwood. Kom. 120 min.

Producenta. Foto TVS

Kultna satira o zmagoslavju najslabšega muzikala na svetu

Obupani gledališki producent Max Bialystock in kreativni računovodja Leo Bloom se domislita nenavadne finančne prevare. Če poiščeta veliko investitorjev za odrsko predstavo, ki bo pogorela ob premieri, bosta lahko obdržala dobiček. Zmago zavohata, ko najdeta scenarij za muzikal, ki nosi naslov Hitlerjeva pomlad in poveličuje nacizem. Pri produkciji zaposlita najslabše kadre in si maneta roke nad največjo polomijo vseh časov. Njuni načrti pa gredo po zlu, ko se polomija izkaže za uspešnico!

Režijski prvenec gledališko-filmskega režiserja Mela Brooksa je politično nekorektna satira šovbiznisa. Prejel je oskarja za najboljši izvirni scenarij, a po premieri ni takoj požel slave, saj so se Brooksove šale o dveh judovskih producentih, ki kmalu po holokavstu uprizarjata muzikal o Hitlerju, kritiški javnosti zdele neokusne. Film je skozi čas prerasel v kultno komedijo 60. let. Ameriški National film registry ga je vključil na prestižni seznam najpomembnejših del ameriškega filma. Pozneje so ga prelevili tudi v enega najuspešnejših broadwayskih muzikalov.

Strast med lonci (Premiera): Pop TV ob 21.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Off the Menu. ZDA, 2018. Režija: Jay Silverman. Igrajo: Dania Ramirez, Santino Fontana, Jen Lilley, Makenzie Moss, Mario Revolori. Rom. kom. 115 min.

Strast med lonci. Foto Pop TV

Joel je dedič mehiške verige restavracij s hitro prehrano. Pot ga pripelje v majhno mehiško mestece, kamor gurmani z vsega sveta prihajajo okušat kulinarične dobrote strastne kuharice Javiere. Joel kmalu spozna, da je najboljša jed tista, ki je začinjena z ljubeznijo.

Romantična komedija z zgodbo o hrani, družini in ljubezni je sicer precej klišejska, a dovolj simpatična, da bo ugajala ljubiteljem žanra, pravijo kritiki.