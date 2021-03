TV namigi: Najini mostovi, Živi mrtveci in Dr. Mukwege

Ponedeljek, 1. marca



Serija se vrača s tretjo in s tem sklepno sezono.Na pragu te sezone smo lahko spremljali novo razporeditev moči in Kristjanovo spoznanje, da ga ljubezen njegovega življenja le ni izdala. A pot do njune ljubezni bo vse prej kot enostavna. Kristjan je spoznal, za koga bije njegovo srce. Končno je dognal, da ga je Monika s svojimi dejanji in pobegom želela zaščititi. Ga bo to zbližalo ali še bolj oddaljilo od ljubezni njegovega življenja?Pot do resnice vsekakor ne bo enostavna. Tudi Baroni niso tako nedotakljivi, kakor se je zdelo na začetku.Živi mrtveci se vračajo z novimi šestimi epizodami. Serija se nadaljuje po smrti vodje Šepetalcev, Alphe in njenega pribočnika, Bete.Maggie se je vrnila, a ni še pripravljena govoriti o preteklih dogodkih – niti takrat, ko jo njena preteklost dohiti. Neganova varnost je vnovič pod vprašajem. Daryl in Maggie se borita proti do zdaj še nevideni in neznani grožnji.V bolnišnici Panzi v regiji Kivu v Demokratični republiki Kongo je doktor Denis Mukwege ustanovil bolnišnico, kjer operativno zdravijo ženske, žrtve spolnega nasilja. Bolnišnica jim daje zdravstveno oskrbo pa tudi moralno pomoč pri vključitvi v življenje. Skoraj ves vodstveni kader v bolnišnici so kongovske ženske.V oddaji se zvrstijo izpovedi žrtev ter pričevanja dr. Mukwegeja, Nobelovega nagrajenca za mir leta 2018, in njegovih sodelavcev, ki razkrivajo spolno nasilje. To barbarstvo, ki je hudo prizadelo več deset tisoč žensk, pa ni le prekletstvo Afrike, temveč je posledica vojne, ki je ne ženejo zgolj lokalni interesi.