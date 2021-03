TV namigi: Nasmeh zdravju, Dom in vrt in Prava nota

Sobota, 27. marca



Nasmeh zdravju: POP TV ob 17.55



Dom in vrt: POP TV ob 18.25

Dom in vrt Foto Pro Plus



Prava nota: Planet TV ob 21.25

Na spored prihaja nova oddaja z uporabnimi nasveti s področja prehrane, gibanja in duševnega zdravja. Njena nova voditeljica bo Anja Markovič, ki bo z gledalci delila nasvete o zdravju in sogovorniki pokazala, kako si lahko sami izboljšamo svoje zdravje in počutje.Voditeljica napoveduje: »Veliko bo dobre volje in življenjskih nasvetov, ki jih bodo gledalci, verjamem, vzeli za svoje, saj jim bodo pomagali do bolj veselega in zadovoljnega življenja.«Na Popov spored se vrača oddaja Dom in vrt, ki pa jo prevzema novi voditelj – Taiji Tokuhisha. Taiji bo gledalce popeljal v slovenske domove, kjer bodo prečesavali ideje za opremljanje stanovanja in iskali rešitve za še tako zapletene izzive v domačem gospodinjstvu.Taiji je takole opisal oddajo: »Predstavljali bomo arhitekturne zanimivosti, prenove stanovanj, delili nasvete za urejanje vrtov ter domov, se lotili kakšnih popravil, spoznavali delovanje orodij, tudi spekli kaj okusnega na žaru.«Brucka Beca bi rada postala didžejka. A oče ne odobrava take kariere, zato jo prisili, da se vpiše na klasično šolo. Beco sprejme vokalna dekliška skupina, ki se pripravlja na tekmovanje leta. A Beca ugotovi, da so njihove pesmi povsem zastarele, in ko spozna Jesseja, dobi navdih, da bi pomagala skupini.Film pritegne s šalami, glasbo in simpatično igralsko ekipo.