TV namigi: Nažgani, Deževen dan in Zapisano v vetru

Petek, 5. novembra

Nažgani: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Druk. Niz., 2020. Režija: Thomas Vinterberg. Igrajo: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang. Kom./drama. 120 min.

Zgodba o štirih prijateljih, ki se lotijo nenavadnega eksperimenta, da bi ugotovili, ali lahko z malce alkohola postanejo srečnejši ljudje in boljši učitelji. Martin je bil še pred kratkim najboljši učitelj na srednji šoli, zdaj pa je zapadel v globoko krizo. Nekega dne ga na zabavi prijatelji prepričajo, da začne popivati z njimi. Eden od njih pove zgodbo o filozofu, ki je zagovarjal tezo, da so ljudje rojeni s pol promila premalo alkohola v krvi. Svojim kolegom zato predlaga svojevrsten eksperiment: od zdaj naprej bodo vsak dan pili ravno toliko, da bodo vseskozi vzdrževali primerno raven alkohola v krvi.

Oskar za najboljši mednarodni film.

Deževen dan v New Yorku: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

A Rainy Day in New York. ZDA, 2019. Režija: Woody Allen. Igrajo: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Liev Schreiber, Suzanne Smith, Olivia Boreham-Wing. Kom. 105 min.

Gatsby in Ashleigh sta mladi parček, ki načrtuje romantični vikend v New Yorku, kjer mora Ashleigh intervjuvati slavnega režiserja Rolanda Pollarda. Gatsby prihaja iz premožne newyorške družine in bi dekletu rad razkazal vse kotičke domačega mesta. A njuni načrti se podrejo tako hitro, kot se sonce spremeni v dež. Kmalu se ločita in vsak doživi vrsto naključnih srečanj in komičnih dogodivščin.

Obetavna zasedba, a še ena klišejska mešanica romance in komedije, kakršnih je Woody Allen nanizal že preveč.

Zapisano v vetru: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Written on the Wind. ZDA, 1956. Režija: Douglas Sirk. Igrajo: Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone. Drama. 105 min.

Mitch Wayne je odraščal na teksaškem ranču naftnega tajkuna Jasperja Hadleyja, skupaj s Hadleyjevim sinom Kylom in hčerko Marylee. Nekaj let pozneje je odrasli Mitch na pomembnem delovnem mestu v Hadleyjevem imperiju, medtem ko sta se mogotčeva sin in hči spremenila v zapita lahkoživca. Kyle zasnubi tajnico Lucy, ki jo kljub govoricam o njegovih pustolovščinah prepriča njegova iskrena izpoved. Toda novica o poroki onesreči Mitcha, ki se je prav tako zagledal v Lucy.