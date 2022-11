TV namigi: Ne skrbi, Cherbourški dežniki in Odločitev 2022

Petek, 11. novembra

Ne skrbi, peš ne bo prišel daleč: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Fr., 2018. Režija: Gus Van Sant. Igrajo: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Tony Greenhand. Bio. film. 115 min.

Potem ko lenuh in alkoholik John Callahan v avtomobilski nesreči skoraj izgubi življenje, pristane na invalidskem vozičku. Kljub nesreči, ki ga je doletela, pa se noče odreči alkoholu. K zdravljenju ga spodbudita njegovo dekle in karizmatični pokrovitelj, ki vodi klub anonimnih alkoholikov. John sčasoma odkrije svoj dar – risati začne prodorne, smešne, žgečkljive in politično nekorektne časopisne karikature, s čimer doseže širšo prepoznavnost.

Ganljiva, pronicljiva in pogosto smešna drama, posneta po resničnih dogodkih, govori o zdravilni moči umetnosti.

Cherbourški dežniki: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Les parapluies de Cherbourg. Fr., 1964. Režija: Jacques Demy. Igrajo: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc Michel, Ellen Farner. Drama. 95 min.

Cherbourški dežniki Foto Tv Slo

Sedemnajstletna Geneviève in njena mati vodita butik z dežniki v obalnem mestecu Cherbourg v Normandiji. Guy je mladi avtomehanik, ki skrbi za bolno teto. Geneviève in Guy se zaljubita in načrtujeta poroko kljub neodobravanju njene matere. Preden Guyja pošljejo v alžirsko vojno, si zaobljubita večno ljubezen.

A med njegovo odsotnostjo Geneviève podvomi v njegovo ljubezen. Dvoriti ji začne premožni pariški draguljar Roland ...

Odločitev 2022: POP TV ob 21.10

Slo., 2022. Vodi: Petra Kerčmar. Pog. odd. 90 min.

Odločitev 2022 Foto Pro Plus

Na sporedu bo še zadnje soočenje pred volitvami za predsednika države. V studio na Pop TV bosta prišla Anže Logar in Nataša Pirc Musar, ki svoji volilni kampanji približujeta ciljni ravnini.

Kdo bo postal novi predsednik ali predsednica Slovenije? Voditeljica Petra Kerčmar bo skušala s svojimi vprašanji gledalcem pomagati pri izbiri, komu nameniti glas.

Drugi krog glasovanja na volitvah predsednika oz. predsednice republike bo v nedeljo, 13. novembra 2022. Predčasno glasovanje bo potekalo 8., 9. in 10. novembra 2022. Volilna udeležba v prvem krogu je bila sicer 51,27-odstotna, kar je več kot pred petimi leti, ko je v prvem krogu glasovalo 44,22 odstotka volilnih upravičencev.