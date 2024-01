TV namigi: Ne veste, kdo je Valentin Stanič? Pa bi bilo prav, da bi vedeli ...

Torek, 16. januarja

Valentin Stanič: duhovnik, alpinist, humanist (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Režija: Dušan Moravec. Izobraževalno-dokumentarni film. 30 min.

Leta 2024 praznujemo 250. obletnico rojstva Valentina Staniča, goriškega duhovnika, ki je živel v burnih časih, od Marije Terezije do pomladi narodov. Iz Bodreža pri Kanalu ob Soči je šel za znanjem v Trbiž, Celovec in Salzburg ter se vrnil nazaj med rojake, željan prispevati k vsakršnemu napredku.

V dokumentarnem portretu, za katerega je scenarij napisala Tatjana Plahuta, bo prikazan skozi številna področja delovanja: kot alpinist, dobrotnik, literat, učitelj, ustanovitelj prve gluhonemnice ter prvega društva proti mučenju živali na naših tleh. Na Bavarskem slovi kot prvopristopnik na goro Watzmann, tudi pri nas je prvi izmeril višino Triglava, prebivalstvo na Kanalskem je pocepil ob epidemiji črnih koz in vernike kar med pridigami izobraževal o novostih v kmetijstvu ...

O vsem tem bodo spregovorili strokovnjaki, ki poznajo njegovo delo in jih še danes navdihuje s svojim žarom, zagnanostjo in optimizmom.

Po Gangesu s Sue Perkins: TV SLO 1 ob 20.30

The Ganges With Sue Perkins. 2/3. VB, 2017. Režija: Vicky Hinners. Dokumentarna serija. 60 min.

Po Gangesu s Sue Perkins. Foto TVS

V drugem delu potopisne BBC-jeve serije britanska komičarka in voditeljica Sue Perkins obišče Gangeško nižavje. To je kraj, v katerem je stičišče starega in sodobnega.

Sue se iz svetega mesta Varanasi odpravi v Patno, v mesto, ki hitro postaja indijska Silicijeva dolina. In prav na tem območju je reka Ganges najbolj ogrožena – ogrožajo jo jezovi, onesnaževanje, industrija in kmetijstvo.

Globus: Volitve v Tajvanu: TV SLO 1 ob 21.30

Slo., 2024. Informativna oddaja. 35 min.

Voditelja Globusa. Foto TVS

Kaj bodo prinesle sobotne predsedniške in parlamentarne volitve v Tajvanu?

Dogajanje na otoku, ki ga Kitajska vidi kot del svojega ozemlja in je točka preloma na geopolitični šahovnici, pozorno spremlja ves svet, še posebej pa bosta odločitev tajvanskih volivcev spremljala Peking in Washington. Kompromis glede Tajvana za Kitajsko ni sprejemljiv, so tik pred volitvami sporočili iz Pekinga.

V Globusu o volitvah na otoku, ki lahko svet hitro potisnejo na prag novega konflikta.