TV namigi: Neskončni 11. september, Rokoborec in Batman

Neskončni 11. september: TV SLO 1 ob 22.30

Surviving 9/11. VB, 2021. Režija: Arthur Cary. Dok. film. 95 min.

Dogodki iz 11. septembra 2001 so eden prelomnih trenutkov zgodovine nove dobe. Groza, ki so jo v živo prenašali po vsem svetu, se je vtisnila ljudem v spomin. Ampak kako je bilo tistim, ki so to grozo osebno doživeli. Film zbere trinajst običajnih ljudi, ki so se znašli sredi grozljivega dogodka, ki jih spremlja še danes.

Rahločutno posneta pričevanja preživelih, njihovih svojcev in svojcev tistih ljudi, ki jim ni uspelo uiti peklu, pa grozljive izkušnje in usode junaških reševalcev, prvih posredovalcev – dokumentarni film prinaša zgodbo 11. septembra, ki je zamajala temelje sveta, zgodbo newyorških dvojčkov, stavbe Pentagona in leta številka 93 družbe United Airlines.

Rokoborec: Planet TV ob 22.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Wrestler. Koprod., 2008. Režija: Darren Aronofsky. Igrajo: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis. Drama. 110 min.

Zgodba o ostarelem rokoborcu, ki se zgolj trudi preživeti iz dneva v dan, prinaša le znoj in kri, in čeprav je ogled napor tudi za gledalca, gre na koncu za izkušnjo, za katero ne bo nikomur žal.

Randy »Oven« Robinson je bil v 80. letih glavni zvezdnik rokoborbe, zdaj pa nastopa v zakotnih dvoranah, dvori striptizeti iz lokalnega bara in spi v avtu. Ko po naporni tekmi doživi infarkt, mu zdravnik pove, da se bo moral odpovedati rokoborbi ... Življenjska vloga Mickeyja Rourka kot ostarelega gladiatorja je v režiji Darrena Aronofskyja zasijala v vsej svoji preprosti prepričljivosti.

Batman: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Batman. ZDA, 2022. Režija: Matt Reeves. Igrajo: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Paul Dano. Akc. film. 175 min.

Po letih tavanja po ulicah Gothama in z le nekaj zanesljivimi zavezniki, osamljen maščevalec Batman postane edino utelešenje pravice med svojimi someščani. Ko elito Gothama napade sadističen morilec, vrsta skrivnostnih namigov popelje »viteza teme« globoko v podzemlje, kjer naleti na Selino Kyle aka. Catwoman, Pingvina, Carmina Falcona in seveda Ugankarja.