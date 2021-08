TV namigi: Neuklonljiv, Petra in Temna stran zelenih energij

Četrtek, 12. avgusta



Neuklonljiv: Planet TV ob 19.45



Starodavni gradbeni podvigi: Petra – puščavska vrtnica: TV SLO 1 ob 20.45

Starodavni gradbeni podvigi: Petra – puščavska vrtnica Foto Tv Slo



Temna stran zelenih energij: TV SLO 2 ob 20.00

Temna stran zelenih energij Foto Tv Slo

Leto 1943. Louis »Louie« Zamperini je eden od vojakov na ameriškem bombniku, ki leti na vojaško misijo proti japonski vojski na otoku Nauru. Letalo je v misiji močno poškodovano, poškodovani so tudi potniki. Film se takrat vrne v Louiejevo otroštvo, ko je med zganjanjem norčij na plan prišel njegov talent za tek, ki ga je po trdem delu pripeljal celo na olimpijske igre v Berlinu 1936. A zdaj je Louie sredi vojne vihre ...Res presunljiva resnična zgodba, ki pa je dobila preveč klišejski film, da bi se prebila med biografske bisere.Več kot 2000 let staro nabatejsko mesto sredi jordanske puščave vsako leto obišče pol milijona turistov, vendar so arheologi doslej raziskali le manjši del ruševin. Nekatere podrobnosti gradnje veličastnih stavb iz peščenjaka so še danes uganka.Nobenega dvoma pa ni, da so Nabatejci znali izkoristiti naravno lepoto kamna in bili obenem spretni inženirji, saj so kljub pomanjkanju dežja z zapletenim vodovodnim sistemom vse mesto oskrbovali z vodo. Petra je zaradi razkošja veljala za nekakšen Las Vegas svojega časa, dokler ni v sedmem stoletju utonila v pozabo.Tako imenovane zelene tehnologije naj bi pomenile obrat v trajnostni razvoj in čisto okolje. Pa so res dobra zamenjava za fosilna goriva?Za izdelavo celic solarnih panelov, turbin za vetrnice in baterij za električne avtomobile so nujne redke kovine: litij, cirkonij, kobalt, grafit ... A rudarjenje teh kovin in njihova predelava močno onesnažujejo okolje in ogrožajo zdravje delavcev in okoliških prebivalcev.