TV namigi: Nič nas ne sme presenetiti, Schitt's Creek, Clarice

Zgodba o različnih zavetiščih in bunkerjih je zgodba o nesmiselnosti vojn in spopadov in obenem zgodba o razburkani zgodovini Slovenije.Slovenija leži na območju, ki je bilo vselej prepišno in strateško pomembno. Že v času Rimljanov je mogočen zaporni zid segal od Kvarnerja do reke Soče in varoval imperij pred barbari. Po drugi svetovni vojni so v podzemlju kočevskih gozdov zgradili več objektov, v katere bi se lahko zateklo slovensko vodstvo. Zasnovali so Teritorialno obrambo, ki je nekaj desetletij pozneje postala jedro Slovenske vojske. Med akcijami Nič nas ne sme presenetiti so po vrtcih, šolah, delovnih organizacijah ... preverjali usposobljenost državljanov za ravnanje ob nesrečah.Premožna družina Rose nenadoma izgubi vse svoje bogastvo, zato so poslovnež Johnny, zvezdnica telenovel Moira in njuna razvajena odrasla otroka, David in Alexis, prisiljeni živeti v zanikrnem mestecu Schitt's Creek, ki so ga nekoč kupili za šalo. Tam pristanejo v lokalnem motelu, kjer jih sprejme Stevie, receptorka, ponosna na to, da ne dela nič. A Stevie je še boljša od krajank kraja, ki mu županuje Roland Schitt ...Serija, ki je iz sezone v sezono postajala boljša, si je prislužila kritiško slavo in občudovanje gledalcev.Serija Clarice je vpogled v prej neznano osebno zgodbo agentke FBI Clarice Starling, ko se vrne na teren leta 1993, eno leto po dogodkih iz filma Ko jagenjčki obmolknejo.Clarice je briljantna, a hkrati ranljiva. Zaradi poguma ima notranji žar, ki nase vleče pošasti in norce. Vseeno pa ji zapletena psihološka struktura daje moč, da začne iskati svoj glas, medtem ko dela v moškem svetu, hkrati pa beži pred družinskimi skrivnostmi, ki jo preganjajo že vse življenje.