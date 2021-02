TV namigi: Nikoli brez tebe, Danska strpnost in Denarni boti

Torek, 16. februarja



Francoska miniserija je posneta po resničnih dogodkih.Deklico Louno so tri mesece po rojstvu odvzeli in jo dali v rejo, saj naj bi jo mlada starša Sabrina in Yoan Morvan zlorabljala. V resnici ima deklica redko dedno bolezen, ki jo je podedovala po mami. Ko se Louni stanje poslabša, mora v bolnišnico in kljub Sabrininim prošnjam, naj Louno testirajo, zdravnik Weber to zavrne, saj naj tako majhni otroci še ne bi kazali znakov te bolezni. Arogantni zdravnik starša prijavi, saj je prepričan, da sta Louno pretepala. Za Sabrino in Yoana se začne mučno dokazovanje resnice ...Danska že desetletja velja za simbol skandinavskega modela družbe blaginje. Ima odličen sistem socialnega varstva in je odprta do priseljencev. Na OZN-ovi lestvici najsrečnejših držav na svetu se redno uvršča v vrh. A zadnja leta se v tem modelu pojavljajo tudi razpoke.Z valom priseljencev z Bližnjega vzhoda je narasla družbena napetost in v Köbenhavnu so izbruhnili nasilni izgredi. Pod pritiskom desnice je vlada sprejela vrsto ukrepov. Nezakonite pribežnike, moške, ženske in otroke, zdaj pošiljajo v zbirne centre, kjer čakajo na deportacijo. Država si za tiste, ki so jim zavrnili prošnjo za azil, prizadeva vzpostaviti center na otoku ...Denarni boti oziroma samodejni spletni roboti, ki jih poganja zgolj logika njihovih algoritmov, med sabo sklepajo borzne posle v milisekundah. Čeprav so jih ustvarili, da bi finančnim trgom zagotovili večjo stabilnost, se je zgodilo ravno nasprotno.Visokofrekvenčno trgovanje je izločilo borzne posrednike. Tako kot na vse druge elektronske sisteme je mogoče zlonamerno vplivati tudi na delovanje denarnega bota. Nekaj takih vdorov je že zamajalo svetovne trge. In kje se je začela razvijati zamisel? V lasvegaških igralnicah ...