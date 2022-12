TV namigi: Nikomur ni treba vedeti, Outsider in Celje

Sreda, 7. decembra

Nikomur ni treba vedeti: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nobody Has to Know. Kopr., 2021. Režija: Michelle Fairley. Igrajo: Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still, Julian Glover. Drama. 110 min.

Film je režijski prvenec igralke, ki so si jo mnogi najbolj zapomnili po vlogi Catelyn Stark v igri prestolov.

Phil, robusten Belgijec srednjih let, ki je prišel živet in delat na Škotsko, utrpi možgansko kap. V bolnišnici ga oskrbijo, in ker je imel srečo, jo lahko kmalu zapusti brez težjih posledic. Razen izgube spomina, ki se bo najbrž enkrat povrnil. Ko ga pripeljejo nazaj domov, kmalu sreča Millie, ki mu pove, da sta bila pred njegovo nesrečo par v ljubezenskem razmerju. Phil je seveda šokiran, a sprejme njeno priznanje kot dejstvo. Še več, zanj je to spodbuda, da znova vzpostavita zvezo. A stvari se zapletejo ...

Outsider: TV SLO 2 ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 1997. Režija: Andrej Košak. Igrajo: Davor Janjić, Nina Ivanič, Miranda Caharija, Zijah Sokolović. Drama. 125 min.

Outsider Foto Tv Slo

Film bodo predvajali v spomin na nedavno preminulega igralca Davorja Janjića.

Sead se z očetom, poročnikom v JLA, in mamo Slovenko leta 1979 preseli v Slovenijo, kjer nadaljuje šolanje na ljubljanski gimnaziji. Spoprijatelji se z Bombo in Podgano, punkerjema, s katerima ustanovi tudi glasbeno skupino. Zaradi uporniškega sloga in »nespoštovanja načel socializma« ima težave v šoli in pri strogem očetu, ki ga želi poslati v vojaško šolo. Seada bi lahko spametovala samo Metka, sošolka, v katero se zaljubi.

Mestne promenade: Celje: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Režija: Petra Hauc. Avtor in voditelj: Andrej Doblehar. Dok. odd. 30 min.

Mestne promenade: Celje Foto Tv Slo

Dokumentarna serija Mestne promenade vstopa letos že v šesto sezono. Avtor in voditelj Andrej Doblehar vsako leto pripravi štiri polurne oddaje, v katerih predstavlja slovenska mesta, njihovo zgodovino, dediščino in tradicionalen utrip.

Knežje mesto Celje skriva številne dragocene umetnostne zaklade, dva zgodovinska vrhova pa je doseglo v antični dobi kot rimska Celeia in v srednjem veku pod Celjskimi grofi in knezi. Bogato zgodovino mesta bosta predstavila etnologinja Urška Repar iz Muzeja novejše zgodovine Celje in zgodovinar Damir Žerič iz celjskega Pokrajinskega muzeja.