TV namigi: Novi Amsterdam, Vuhaj in Snežni angeli

Sreda, 11. januarja

Novi Amsterdam (Premiera): Fox Life ob 22.00

New Amsterdam. ZDA, 2022. 5. sezona. 1/13. Režija: Ryan Eggold. Igrajo: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Jocko Sims, Sandra MaeFrank, Tyler Labine, Mercedes Ruehl. Nad. 55 min.

Peta sezona serije, ki spremlja zdravnike v bolnišnici Novi Amsterdam, je hkrati tudi zadnja. Bloom, Iggy in Reynolds se zberejo okoli Maxa, ko se spopada s posledicami Helenine odločitve. Helen je namreč pustila Maxa tik pred poroko in se odločila, da bo ostala v Londonu. Dr. Bloom da Leyli dodaten prostor, a jo čaka presenečenje. Reynolds in Wilder pa umirajočemu bolniku pomagata uresničiti njegove sanje, da bi zaigral kot zvezda bollywoodskega šova.

Vuhaj (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Wu Hai. Kit., 2020. Režija: Dzijang Džov. Igrajo: Huang Šuan, Jang Hua, Jang Dzi Šan, Mjao Vej, Vang Čao Bej. Krim./rom. drama. 110 min.

Vuhaj. Foto TV SLO

Film pripoveduje zgodbo o malem posredniku Jang Huaju in njegovem življenjskem projektu: ustanoviti želi park dinozavrov v mongolski puščavi ob mestecu Vuhaj, kjer živi z ženo, učiteljico joge Mjao Vej. Jang in Mjao imata vse več težav, ki so povezane z denarjem. Zdi se, da bo posel s parkom propadel, zato se na Janga zgrnejo dolžniki, prijatelji in družina. Zadnji trije dnevi v Vuhaju so v vseh pogledih peklenski. Tudi Jang in Mjao se prepirata, kako se izvleči iz nastalega položaja. Odločita se, da bosta zadevam prišla do dna na obletnico njune poroke, ko se pripravlja tudi velika nevihta …

Snežni angeli: TV SLO 2 ob 23.35

Snöänglar. Koprod., 2021. 1/6. Režija: Anna Zackrisson. Igrajo: Josefin Asplund, Ardalan Esmaili, Eva Melander, Maria Rossing, Cecilia Nilsson. Nad. 60 min.

Snežni angeli. Foto TV SLO

Serija prikazuje tri zelo različne ženske, Jenni, Alice in Mario, ter njihove življenjske poti, ki se usodno prepletejo.

27-letna Jenni se zjutraj zbudi in ugotovi, da njenega pettedenskega dojenčka ni nikjer, sama pa se prejšnjega večer na spomni. Primer dobi policistka Alice, ki zasebno preživlja težko obdobje, saj mora skrbeti za bolnega moža. Spoznamo tudi Mario, empatično samsko žensko, ki dela kot medicinska sestra v porodnišnici in občasno skrbi za avtističnega brata. Maria zasluti, da ena od porodnic novorojenki na skrivaj odreka hrano ...