TV namigi: o vohunu Putinu, kolesarju iz 90. let in 100-letnikih

Četrtek, 29. februarja

Putin – ruska vohunska zgodba: Putinov vzpon: TV SLO 1 ob21.15

Putin, A Russian Spy Story. VB, 2020. 1/3. Režija: Nick Green. Dok. serija. 50 min.

Dokumentarna serija razkriva zgodbo Vladimirja Putina, pretkanega in nepredvidljivega državnika, ki že več kot dve desetletji vlada z železno roko. Od kod izvirajo njegovi ponos, jeza in dojemanje izdaje? Kako so se oblikovale vrednote tega nekdanjega ruskega vohuna? Ob zelo povednih arhivskih posnetkih o Putinovi vladavini pričajo nekdanji sodelavci, nasprotniki in žrtve.

V prvem delu spoznamo Putinove korenine, kako se je pri oblikovanju politične osebnosti zgledoval po ruskem liku Jamesa Bonda in kako je v svojo vladavino vnesel veščine tajnih agentov.

Kolesar: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Racer. Koprod., 2020. Režija: Kieron J. Walsh. Igrajo: Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee, Iain Glen, Karel Roden. Drama. 100 min.

Kolesar. Foto TVS

Poletje 1998. Uvodne etape Le tour de France so prestavljene na Irsko. Belgijski kolesar v poznih tridesetih, Dom Chabol je že dvajset let eden glavnih pomočnikov v svoji ekipi. Gre za eno bolj požrtvovalnih vlog; pomočnik poskrbi za nastavitev tempa, zaščito pred vetrom in v splošnem ponuja vso podporo in pomoč glavnemu kolesarju, sprinterju ali kapetanu ekipe. Možnosti za etapno zmago pomočnikov redko kdaj pridejo v poštev.

Toda Dom, ki je pred koncem kariere, že vrsto let po tihem neguje željo, da bi vsaj enkrat oblekel rumeno majico oziroma vsaj enkrat zmagal etapo na Touru. A zgodi se ravno nasprotno – Doma brez večjih ceremonij odpustijo, ker je pač proti koncu kariere in ker njegovi klubski zastopniki niso ustrezno in pravočasno poskrbeli za novo pogodbo. Med tem spozna Lynn, mlado irsko zdravnico in se z njo zbliža. Predstava o življenju brez profesionalnega kolesarstva se naenkrat ne zdi več tako nemogoča, saj je tukaj Lynn, ki lahko vse skupaj naredi bolj privlačno in zanimivo. Dom že začne razmišljati o svojem »civilnem« življenju in o tem, kako se bo končno soočil s sestro in očetovo smrtjo, ko se zgodi nov šokanten preobrat. Doping kontrola Domove ekipe povzroči odslovitev sotekmovalca, kar Doma v trenutku vrne nazaj v sedlo …

Vsi, ki spremljajo kolesarstvo, bodo uganili, da je – ker se film dogaja v 90. letih – glavna tema doping. Zanimiv vpogled v neglamurozen del kolesarstva.

Stoletniki: TV SLO 2 ob 20.00

100 Up. Koprod., 2020. Režija: Heddy Honigmann. Dok. odd. 55 min.

Stoletniki. Foto TVS

V dokumentarni oddaji se predstavijo ljudje, stari sto let in več, iz Norveške, Nizozemske in ZDA. Vsi so v življenju opravljali različne poklice in med njimi so kmetovalka, seksologinja, glasbenica, študentka, snovalec spletne platforme. S precejšnjo mero humorja, kančkom melanholije in predvsem veliko treznosti razmišljajo o človekovih pravicah in dolžnostih, o svojih življenjih, izkušnjah, polnosti sedanjosti in vsekakor o ciljih, ki jih želijo doseči v prihodnosti.

Dokumentarec ponuja zanimiv pogled na starejšo populacijo.