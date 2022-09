TV namigi: Obsodba, München 1972 in Lahko noč, gospodična

Torek, 6. septembra

Obsodba: Primer Stephena Lawrencea: TV SLO 1 ob 20.00

Conviction: The Case of Stephen Lawrence. VB, 2021. 1/3. Režija: Alrick Riley. Igrajo: Sharlene Whyte, Steve Coogan, Hugh Quarshie, Jonjo O'Neill, Nancy Carroll. Nad. 55 min.

Nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih in prikazuje dolgoletno prizadevanje staršev, da bi pred roko pravice privedli storilce, ki so leta 1993 umorili njihovega 18-letnega sina Stephena.

Neville in Doreen Lawrence sta se v 60. letih z Jamajke preselila v London, rodili so se jima trije otroci: najstarejšemu Stephenu sta sledila Stuart in Georgina. Družino je pretresel in za vedno zaznamoval hladnokrvni umor Stephena, ki je bil rasistično motiviran. Čeprav so bili osumljenci znani, za dejanje ni bil obsojen nihče. A Stephenova starša nista odnehala ...

München 1972: TV SLO 1 ob 20.55

Munich '72. Izr., 2022. 1/3. Režija: Roman Shumunov. Dok. serija. 60 min.

München 1972 Foto Tv Slo

Na olimpijskih igrah v Münchnu so 5. septembra 1972 člani palestinske teroristične skupine v olimpijski vasi ugrabili več izralelskih športnikov in drugih predstavnikov, da bi tako izsilili osvoboditev palestinskih zapornikov. Na koncu se je dan končal tako, da so teroristi ubili enajst izraelskih športnikov in trenerjev.

Tridelna serija, sestavljena iz pristnih dokumentarnih posnetkov, intervjujev s ključnimi deležniki in igranih vložkov, razkrije sveža dognanja o takratnem ravnanju nemških in izraelskih oblasti ter pojasni potek srhljivega terorističnega napada. Eden najbolj znanih portretov dogodka doslej je film Stevena Spielberga iz leta 2005.

Lahko noč, gospodična: TV SLO 2 ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2011. Režija: Metod Pevec. Igrajo: Polona Juh, Jernej Šugman, Mila Furst, Jan Cvitkovič, Marinka Štern. Drama. 100 min.

Lahko noč, gospodična Foto Tv Slo

Hana in Samo, zakonski par v najboljših letih, ima vse, kar ljudje običajno potrebujejo za srečno življenje: lepo hišo, čudovito hčerko in dobro delo. On je odločen in uspešen, ona pa nagnjena k (pre)občutljivosti.

Njen svet zares spoznamo šele skozi pravljice, ki jih vsak večer pripoveduje svoji hčerki – v sproti izmišljenih zgodbicah se prepletajo bajeslovni arhetipi in njeno vsakdanje življenje. V uglajeni družinski rutini pa se pojavijo razpoke ...