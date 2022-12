TV namigi: Obveščevalec, Rdeči čeveljci in To leto

Petek, 30. decembra

Obveščevalec: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Informer. Koprod., 2019. Režija: Andrea Di Stefano. Igrajo: Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common, Dlive Owen, Ana de Armas. Akc. film. 115 min.

Kriminalka, polna preobratov, je ohlapna priredba knjižne uspešnice Tri sekunde švedskega pisateljskega dvojca Roslund & Hellström.

Ko se nekdanji agent specialne enote Pete Koslow zaradi reševanja svoje žene znajde v zaporu, se mu svet obrne na glavo. Vendar kmalu dobi priložnost za oprostitev pod pogojem, da postane obveščevalec za FBI in se infiltrira v krog največjega preprodajalca mamil v New Yorku. Ko se velika predaja mamil izjalovi, se Peter znajde pred najtežjo nalogo v življenju – infiltrirati se mora nazaj v zloglasni in najbolj nevaren zapor v državi ...

Rdeči čeveljci: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Red Shoes. VB, 1948. Režija: Michael Powell. Igrajo: Marius Goring, Jean Short, Gordon Littmann, Julia Lang, Bill Shine. Drama. 135 min.

Rdeči čeveljci Foto Tv Slo

S petimi oskarji nagrajeni spektakel, ki je bil večkrat izglasovan na vrhove lestvic najboljših filmov, slovi po uspešni združitvi umetniških zvrsti, kot so balet, glasba, fotografija in scenografija.

Še neznana, a izredno nadarjena mlada balerina Victoria Page se priključi znamenitemu baletnemu ansamblu. Vodja ansambla je karizmatični in avtoritarni Boris Lermontov, ki novinki obljubi svetovno slavo, v zameno pa se mora Victoria odreči svobodi in se prepustiti njegovemu nadzoru.

To leto z Juretom Godlerjem: Planet TV ob 21.10

Slo., 2022. Zab. odd. 70 min.

Ta teden z Juretom Godlerjem Foto Planet Tv

Jure Godler z ekipo še zadnjič v sezoni ob koncu leta pripravlja satirični pregled tedna, ki pa ga bodo avtorji oddaje tokrat nadgradili s pregledom leta.

Ob iztekajočem letu se bo Ta teden z Juretom Godlerjem preimenoval v To leto in se ozrl nazaj na najbolj zanimive, odmevne, posrečene, pa tudi neposrečene dogodke, ki so v letu 2022 zaznamovali politično in družabno življenje v Sloveniji in po svetu. Pred tem bo še oddaja Planetovo leto, v kateri se bosta voditeljica Manja Stević in novinarka Meto Černe sprehodili po razvedrilnih oddajah, ki so zaznamovale leto na Planetu.