TV namigi: Odločitev 2022, Hitch, Na lepše, Julija ali ključ do sanj

Odločitev 2022: Lokalne volitve: Pop TV ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Uroš Slak. Inf. odd. 110 min.

Pred gledalci je še zadnje Popovo soočenje letošnjega leta, in sicer za lokalne volitve 2022. V oddaji Odločitev 2022 bo Uroš Slak gostil kandidate, ki se bodo potegovali za županski stolček v mestnih občinah Ljubljana, Maribor in Koper. V Ljubljani sicer za župana kandidira devet kandidatov, v Mariboru kar petnajst, v Kopru pa šest. V vseh treh mestih kandidirajo tudi dosedanji župani.

Hitch: Kanal A ob 20.00

Hitch. ZDA, 2005. Režija: Andy Tennant. Igrajo: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery. Rom. kom. 140 min.

Alex »Hitch« Hitchens je samski moški, samozavesten frajer, ki za primeren honorar plašnim moškim pomaga osvojiti ženske njihovih sanj. Trenutno trenira plahega, nerodnega in malce debelušnega računovodjo Alberta, ki je zatreskan v prelepo slavno bogatašinjo Allegro Cole. Ga bo Allegra, v katero je nesmrtno zaljubljen, sploh kdaj opazila?

Hitch medtem spozna novinarko Saro, ki že ob prvem srečanju pritegne njegovo pozornost. In kar naenkrat ga preplavijo čustva, ki se jim je do sedaj zaradi srčne rane izpred let izogibal.

Na lepše: TV SLO 1 ob 21.25

Slo., 2022. Magazin. 30. min.

V oddaji so obiskali Unško koliševko, eno naših največjih udornih jam, v kateri pa se skriva labirint podzemnih utrdb. Več kot sto metrov globoka udornica leži v gozdovih planotastega kraškega sveta, v bližini nekdanje Rapalske meje med Planinskim poljem in Rakovim Škocjanom.

Kako se skozi turizem razvija Krajinski park Radensko polje? To izjemno kraško polje v občini Grosuplje, s številnimi tipičnimi kraškimi pojavi, ki tvorijo naravni mozaik travnikov, grmišč, gozdov in presihajočih jezerc.

V oddaji pa tudi razmišljanje gostincev, ki so kuhali na Gourmet Ljubljana Crawlu, ki se je odvijal v sklopu Evropskega simpozija hrane, enega najpomembnejših gastronomskih festivalov v regiji, na katerem se gradi vizija o prehranski prihodnosti.

Julija ali ključ do sanj: TV SLO 1 ob 22.45

Juliette ou la clef des songes. Fr., 1951. Režija: Marcel Carné. Igrajo: Gérard Philipe, Suzanne Cloutier, Jean-Roger Caussimon, René Génin, Roland Lesaffre. Drama. 95 min.

Revni mladenič Michel se zaradi tatvine sredi noči zbudi v zaporu. Ko odkoraka skozi vrata, vstopi v čuden svet, v katerem so vsi ljudje izgubili spomin. Svoje velike ljubezni Juliette, zaradi katere je kradel svojemu delodajalcu in pristal v zaporu, ne more najti, saj je nihče ne pozna. Ko pa jo izsledi, doživi šok, saj je dekle tik pred poroko z vplivnim in nevarnim moškim.

Režiser Marcel Carné je bil eden od protagonistov francoskega poetičnega realizma, težnje, ki je bila močno prisotna v francoski kinematografiji po drugi svetovni vojni.