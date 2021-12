TV namigi: Odslej sta mož in žena, Hartova vojna in Reševalci

Sreda, 22. decembra

Odslej sta mož in žena: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Es gilt das gesprochene Wort. Nem., 2019. Režija: Ilker Çatak. Igrajo: Anne Ratte-Polle, Ogulcan Arman Uslu, Godehard Giese, Jörg Schüttauf, Johanna Polley. Drama. 115 min.

Dvajsetletni kurdski žigolo Baran sanjari o prihodnosti v Evropi, štiridesetletna nemška pilotka Marion pa se spopada z rakom. Ko se spoznata v turškem počitniškem naselju Marmaris, Baran v tem vidi priložnost. Prepriča namreč Marion, naj ga ob odhodu odpelje s seboj v Nemčijo. Tako se dogovorita za poroko iz koristi. Razumsko in povsem hladno začneta priprave, vendar se odnos med njima začne zapletati …

Film je ganljiva ljubezenska zgodba, ki skuša nastaviti ogledalo stereotipom o tem, kako je sprejeti tujca.

Hartova vojna: Kanal A

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hart's War. ZDA, 2002. Režija: Gregory Hoblit. Igrajo: Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, Cole Hauser, Marcel Iures. Drama. 145 min.

Hartova vojna Foto Pro Plus

Poročnik Tommy Hart je bil študent prava na Harvardu, ko se je odločil, da se bo podal v boj proti nacistom. A na terenu je kmalu padel v roke nemškim vojakom, ki so ga odpeljali v taborišče, imenovano Stalag Luft 13. Tu se nekega dne pripeti umor in nacisti umora obtožijo poročnika Lincolna Scotta. Takrat v dogajanje poseže polkovnik William McNamara, ki vodjo taborišča prepriča, da bodo sami zaporniki na posebnem procesu sodili storilcu. Takrat Harta določijo kot tistega, ki bo prevzel obrambo obtoženega.

Mešanica vojnega filma, sodne drame in refleksije o rasizmu.

Gorski reševalci: Kanal A ob 16.55

Die Bergretter. Nem., 2018. 10. sezona. 1/7. Režija: Steffen Mahnert. Igrajo: Sebastian Ströbel, Markus Brandl, Luise Bähr, Michael Pascher, Robert Lohr. Nad. 60 min.

Gorski reševalci Foto Pro Plus

Markusa in njegovo ekipo v deseti sezoni čakajo nove tvegane intervencije.

Po smrti partnerja je mlada Lara Fellner čisto na tleh, saj so ji odvzeli tudi skrbništvo nad sinom Emilom. Dedek se skupaj z Emilom odpravi v hribe do planinske koče, ko naletita na plezalca Klemensa, ki se je znašel v težavah. Potem ko sta poklicala pomoč, ga gorski reševalci odpeljejo, a ponesrečenec med prevozom s helikopterjem nenadoma odpne varnostno vrv in pade v globino.