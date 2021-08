TV namigi: On živi v pesmih, Spider-Man 2 in Pompeji

Sobota, 28. avgusta

On živi v pesmih: TV SLO 1 ob 20.05

Neverjetni Spider-Man 2: POP TV ob 20.00

Večni Pompeji: TV SLO 2 ob 20.00

Večni Pompeji Foto Tv Slo

Film je režijski prvenec izvrstnega igralca Williama H. Macyja, znanega med drugim po vlogi v filmu Fargo.Rahlo melanholičen film, ki se ponaša s korenitim preobratom v zgodbi, podaja rahločuten in svež pogled na tematiko šolskih pobojev v ZDA.Žalujoči oče v hudi depresiji najde škatlo z demo posnetki in besedili svojega pred kratkim preminulega sina. Presenečen, ker je šele zdaj odkril ta njegov talent, zbere skupino v upanju, da ga bo to pripeljalo do odrešitve.Za Petra Parkerja je dvojno življenje običajnega študenta in Spider-Mana zelo težavno. Ravno ko se zdi, da je ob svojem dekletu Gwen Stacy našel ravnovesje, se zgodi nekaj nepredvidenega. Pojavi se nov sovražnik, veliko močnejši kot on sam.V zadnjih letih so se stripovski filmi vse bolj osredotočali na odrasle gledalce, Neverjetni Spider-Man 2 pa se obrača nazaj k mladim, saj ponuja veliko razgibane akcije, zapletene romance, reševanja težav odraščanja in prijateljstva ter negativce, ki ne bodo povzročali nočnih mor ...Izbruh Vezuva leta 79 je Pompejem prinesel uničenje. To je bila ena velikih človeških katastrof. Pristanišče je bilo pokopano pod prahom Vezuva, umrlo je približno dva tisoč ljudi. Manj znano pa je, kako so se mesto, njegovi prebivalci in rimski oblastniki odzvali na tragedijo.Dokumentarna oddaja je pripoved o obnovi pokrajine, tudi zavoljo rodovitne prsti, ki jo je za sabo pustilo pustošenje pobesnelega ognjenika, in priča o razvoju kriznega upravljanja ob naravnih nesrečah, kar ostaja primer dobrega ravnanja še danes. Razkrije pa tudi, kako so se tatovi skozi zgodovino okoriščali z ropanjem arheoloških najdišč, kar se dogaja še zdaj.