TV namigi: orjaška muha, prvi ljubljanski rektor in Ganges s Sue

Torek, 9. januarja

Mandibule: TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mandibules. Fr., 2020. Režija: Quentin Dupieux. Igrajo: Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos, India Hair. Kom. 80 min.

Po zgodbah o avtomobilski zračnici in jopiču iz semiša je francoski režiser Quentin Dupieux, ki ga odlikuje specifičen smisel za humor, glavno vlogo v svojem novem filmu namenil velikanski mesarski muhi in prisrčni človeški neumnosti.

Mandibule. Foto TVS

Ko preprosta, ne ravno najbolj bistra prijatelja Jean-Gab in Manu v prtljažniku avtomobila, ki sta ga ravno ukradla, najdeta orjaško muho, se odločita, da jo bosta udomačila in zdresirala. Prepričana sta namreč, da lahko z njo čez noč obogatita, tako da jo uporabita kot svoj osebni roparski dron. Njuna ideja seveda naleti na mešane odzive med – prav tako čudaškimi ali vsaj čudnimi – ljudmi, ki jih srečata na svojem popotovanju.

Ko se srečata Muha in brata Farrelly, so zapisali kritiki.

Josip Plemelj, prvi rektor Univerze v Ljubljani (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Režija: Miran Zupanič. Dok. film. 35 min.

Josip Plemelj, prvi rektor Univerze v Ljubljani. Foto TVS

Dokumentarni film oživlja življenjsko zgodbo matematika in akademika prof. dr. Josipa Plemlja (1873–1967), prvega rektorja Univerze v Ljubljani, ob 150. obletnici njegovega rojstva (11. decembra 1873).

Plemljeva izjemna matematična nadarjenost in zgodnja samostojnost ga z Bleda in Ljubljane popeljeta do študija na Dunaju, v Berlinu in Göttingenu ter bleščečega začetka znanstvene kariere v avstro-ogrski monarhiji, ki jo prekine prva svetovna vojna. Po vrnitvi v Ljubljano postane Plemelj prvi rektor univerze v takratni kraljevini SHS, v skromnih razmerah pa najvišje znanstvene ambicije zamenja s poslanstvom učitelja, ki si do pozne starosti prizadeva za kakovost novih znanstvenih ustanov in vzgajanje bodočih rodov.

Po Gangesu s Sue Perkins (Premiera): TV SLO 1 ob 20.35

The Ganges with Sue Perkins. VB, 2017. 1/3. Režija: Vicky Hinners. Dok. serija. 60 min.

Sue Perkins. Foto BBC

Britanska igralka, voditeljica in komičarka Sue Perkins je slovenske gledalce s svojimi potopisnimi serijami že popeljala po Kalkuti in po reki Mekong.

V BBC-jevi tridelni seriji se Sue Perkins tokrat odpravi po eni največjih azijskih rek Ganges, ki teče skozi Indijo in Bangladeš. Sue s svete gore Šivling, kjer izvira Ganges, odpotuje v prelepo mesto Rišikeš. Na poti sreča nekaj hindujskih svetih mož, bogate tajkune in druge domačine. Z njimi se pogovarja o prihodnosti te mogočne reke.