TV namigi: Pasje zgodbe, Maroko iz zraka in Izenačen boj

Ponedeljek, 9. avgusta



Pasje zgodbe: TV SLO 2 ob 20.45





Maroko iz zraka: TV SLO 2 ob 20.00

Maroko iz zraka Foto Tv Slo



Izenačen boj: Kanal A ob 22.10

Izenačen boj Foto Pro Plus

Ko so se ljudje srečevali z volkovi, so se živali začele spreminjati. Raziskave DNK volkov in udomačenih psov so pokazale, da so se prvi psi pojavili pred petnajst tisoč leti. Takrat se je začelo sodelovanje med človeško in pasjo vrsto – sprva pri lovu. Pred pet tisoč leti so nastale zgodnje pasme, ki še danes spominjajo na volčje prednike. Raznovrstnost pasem pa se je pojavila šele pred 200 leti, ko so ljudje začeli vzrejo z intenzivno selekcijo pasjih značilnosti.Oddaja razkriva razvoj psa in izjemen odnos med človekom in njegovim pregovorno najboljšim prijateljem.Dokumentarna serija v dveh delih je zapeljiv portret Maroka iz zraka. Razkriva naravna in kulturna okolja ter vpliv zgodovine in sodobne industrije na to sredozemsko državo.Sredozemska država, ki hkrati odpira vrata v osrčje Afrike – tako opiše Maroko oddaja, ki ponuja pogled iz ptičje perspektive na razgibano pokrajino: gorovje Atlas, rodovitne ravnice, puščave in divjo atlantsko obalo. V prestolnici Rabat bomo v labirintu ozkih uličic spoznali tradicionalno obrt barvanja usnja, v Casablanci, največjem mestu Magreba, pa sodobni obraz Maroka ...Carter, veteran z burno preteklostjo, mora zaščititi mlado dekle pred neusmiljenim morilcem, potem ko je bila priča krutemu umoru. Izkušeni vojak bo moral uporabiti vse svoje veščine in znanje za zaščito žrtve. Oborožen je le s pištolo in ima na voljo samo eno kroglo. Z napadalcem se znajdeta v napeti igri mačke z mišjo, toda Carter je pripravljen tvegati vse, da bi zaščitil nedolžno žrtev.Film, ki je daleč od dragih blockbusterjev, bo vseeno navdušil ljubitelje strelskih obračunov.