TV namigi: Pesem Evrovizije, Dosje in Potovanje

Rotterdam bo po lanski odpovedi letos končno gostil Pesem Evrovizije. V prvem predizboru se bodo za 10 mest v finalu potegovali predstavniki 16 držav: Litva, Rusija, Švedska, Avstralija, Severna Makedonija, Irska, Ciper, Norveška, Hrvaška, Belgija, Izrael, Romunija, Azerbajdžan, Ukrajina, Malta in kot 2. po vrstnem redu nastopov tudi Slovenija, ki jo s skladbo Amen zastopata Ana Soklič.V prvem predizboru bodo glasovali tudi slovenski gledalci in poslušalci ter slovenska strokovna žirija. Voditelji so Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit in Nikkie de Jager. Pred izborom bo na sporedu še izbor interpretacij Ane Soklič iz arhiva TVS.»Pot, ki jo s snemalcem z avtomobilom prevoziva od Ljubljane do Bihaća, ne traja dlje kot tri ure. Migranti, ki se skozi gozdove iz Bihaća odpravijo proti Ljubljani, proti Evropski uniji, porabijo zanjo od 10 do 15 dni hoda. Še huje je, da nekateri cilja sploh ne dosežejo, da po tej poti hodijo v krogu. Mnogi se podajajo nanjo znova in znova – že leta. Pot v svobodo in lepšo prihodnost, o kateri sanjajo mladi migranti, je polna preprek in smrtonosnih pasti. Zato jo imenujejo »game« – igra, tvegana igra. In ta poteka neprenehoma,« tako je temo predstavila avtorica.Hasan, Elena, Dželul, Jusuf, družina Ghalandari in še mnogi drugi so, s tem ko so ekipi TVS dovolili vstopiti v svoja življenja, odgrnili pogled v usodo migrantov.Niggi in Annette sta mož in žena, oba v poznih šestdesetih letih, ki skupaj potujeta po Evropi. Njun kombi je prirejen kot mobilna enota za oskrbovanje. Žena namreč počasi peša pod težo multiple skleroze, požrtvovalni mož pa ne odstopa od njune skupne poti, polne življenja.Zelo intimno, nežno in preprosto lepo ljubezensko zgodbo o zakoncih, ki sta obljubo v bolezni in zdravju, dokler naju smrt ne loči, vzela resno, s svojega gledišča pripoveduje njuna hči Fanny Bräuning, režiserka filma.