TV namigi: Piramida sreče, Dinastije in Sting

Nedelja, 4. aprila

Piramida sreče: Planet TV ob 19.45



Dinastije: Šimpanzi: TV SLO 2 ob 20.00

Sting – svoboden človek: TV SLO 2 ob 20.55

V novem kvizu, v katerem se bosta vsakič pomerila dva para, poleg znanja in poguma šteje tudi zaupanje. Voditelj Jonas Žnidaršič bo skozi igro spremljal dva para, ki se poznata dovolj dobro, da si res zaupata.V prvem krogu kviza bosta morala tekmovalca izbrati temo in nato odgovoriti na z njo povezana vprašanja. Po vsakem vprašanju ima par kratek čas za razmislek, nato pa se z vrha piramide začne valiti krogla, ki na dnu pade v prekat z različnimi vrednostmi. Če je odgovor pravilen, bosta tekmovalca nagrado iz prekata, v katerega je padla žoga, tudi dobila, če pa je odgovor napačen, bo znesek odštet od do takrat prisluženega dobitka. Na koncu bo zmago slavil par, ki bo zbral največ denarja.V BBC-jevi poljudnoznanstveni seriji čisto od blizu spoznamo pet ogroženih živalskih vrst: šimpanze, cesarske pingvine, leve, hijenske pse in tigre. Avtorji serije so živalskim družinam sledili kar štiri leta, vse od planjav v Zimbabveju do džungel v Indiji, od obronkov Sahare do ledene Antarktike in zabeležili dih jemajoče podrobnosti.V prvem delu so se ustvarjalci posvetili šimpanzom. Snemalna ekipa je v Senegalu spremljala skupino šimpanzov – pridružili so se ji v najbolj težavnem, sušnem obdobju, ki ga je dodatno otežil še boj za prevlado.V dobrih štirih desetletjih glasbene poti je Sting prodal več kot sto milijonov albumov in prejel 16 glasbenih nagrad grammy ter si kot pevec in basist skupine the Police prislužil še vpis v Dvorani slavnih rokenrola. Je rokovski superzvezdnik, intelektualec, poznavalec del Williama Shakespeareja in Carla Junga, borec za človekove pravice in neumoren aktivist, ki se še posebej zavzema za obvarovanje amazonskega pragozda.