TV namigi: Pismo iz Masandžije in Operacija Chromite

Petek, 12. novembra

Pismo iz Masandžije: TV SLO 2 ob 21.50

Letter From Masanjia. Kan., 2018. Režija: Leon Lee. Dok. film. 85 min.

Dokumentarni triler in saga o boju za človekove pravice na Kitajskem se začne v ZDA, v Oregonu, ko neka gospa v pripravah na hčerin rojstni dan v škatli z okraskom najde obupano pismo političnega zapornika, poslano iz Masandžje – zloglasnega taborišča, v katerega so kitajske oblasti politične zapornike pošiljale na prisilno delo. Zgodba je prišla v mednarodne medije in razkrinkala grozljivo kršenje človekovih pravic na Kitajskem ter prispevala k spremembi delovne zakonodaje.

Operacija Chromite: Kanal A ob 22.35

Vikednova ocena: 3 (od 5)

Battle for Incheon: Operation Chromite. JK., 2016. Režija: John H. Lee. Igrajo: Jung-jae Lee, Liam Neeson, Beom-su Lee. Akc. film. 130 min.

Leta 1950 severnokorejska vojska napade povsem nepripravljeno Južno Korejo. Koalicija Združenih narodov pod poveljstvom ameriškega generala Douglasa MacArthurja namerava izvesti drzno operacijo Chromite, v sklopu katere bi napadli južnokorejski polotok in izkrcali čete pri Inchonu. Da bi pridobili informacije o sovražnikovem položaju, predvsem glede lokacije morskih min, MacArthur pošlje osem korejskih vohunov v Inchon. Film ohlapno temelji na resničnih dogodkih, a je seveda to, kar vidimo na ekranu, čista fikcija.

Imitacija življenja: TV SLO 1 ob 23.10

VIKEND - Imitation of Life - Imitacija življenja Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikednova ocena: 5 (od 5)

Imitation of Life. ZDA, 1959. Režija: Douglas Sirk. Igrajo: Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee, Susan Kohner, Robert Alda. Drama. 130 min.

Glamurozna klasika v žanru melodrame se loteva rasnega problema v Ameriki ob koncu petdesetih let, a ne ponuja lahkih odgovorov. Ambiciozna Lora Meredith želi postati igralka, hkrati pa ima veliko dela z vzgojo hčerke Susie. Za pomoč v svoj dom sprejme obubožano brezposelno temnopolto vdovo Annie Johnson, ki ima prav tako hčer. Ženski se spoprijateljita, njuni deklici prav tako. A na njihove odnose vplivajo rasne in razredne napetosti.