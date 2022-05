TV namigi: Plavaj po moško, Glasniki vetra in Punčka za milijon dolarjev

Torek, 31. maja

Plavaj po moško: TV SLO 2 ob 21.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Le grand bain. Fr., 2018. Režija: Gilles Lellouche. Igrajo: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira. Kom. 120 min.

Spoznamo skupino štiridesetletnikov, ki doživljajo krizo srednjih let. Odločijo se ustanoviti prvi moški klub za sinhrono plavanje. Kljub dvomljivcem in posmehu se skupina moških pod trenerskim vodstvom izkušene prvakinje spusti v neverjetno pustolovščino, med katero veliko izvedo o sebi. Prisrčen film o moških, ki se odločijo ustanoviti skupino za sinhrono plavanje, odlikuje izjemna frankofonska igralska zasedba pa tudi grenko-sladek svež pogled na temo, ki so jo sicer obdelali že pogosto.

Glasniki vetra: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Windtalkers. ZDA, 2002. Režija: John Woo. Igrajo: Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare, Noah Emmerich, Mark Ruffalo. Voj. film. 160 min.

Film je posnet po resničnih dogodkih iz druge svetovne vojne. Japonci na Pacifiku dosegajo vojaške uspehe, ameriška vojska pa se srečuje z velikimi izgubami, predvsem zaradi slabega sistema za šifriranje svojih sporočil. Japonci razberejo vsako njihovo sporočilo. Ameriška mornarica v svoje vrste sprejme Indijance iz plemena Navajo ter jih izuri za šifrante. Njihov kodirni jezik temelji na nenapisanem navajskem jeziku, ki ga Japonci nikakor ne morejo dešifrirati. Da ne bi sovražniki zajeli katerega od njih, Američani na bojišču vsakemu dodelijo svojega čuvaja ...

Punčka za milijon dolarjev: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Million Dollar Baby. ZDA, 2004. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Drama. 155 min.

Frankie Dunn je boksarski trener in lastnik telovadnice v L.A., ki ga bremeni preteklost. Nekega dne se v Frankiejevi telovadnici pojavi Maggie Fitzgerald, ki ga s svojo močno voljo očara in prepriča, da postane njen trener. Maggie natanko ve, kaj želi in pripravljena je storiti vse potrebno, da bi to dosegla. A kmalu je pred njima dvoboj, ki bo od njiju zahteval več poguma in srčnosti, kot sta pričakovala.