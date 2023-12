TV namigi: Plesalka v temi, Zelenski in Begunec

Petek, 15. decembra

Plesalka v temi: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dancer in the Dark. Koprod., 2000. Režija: Lars von Trier. Igrajo: Björk, Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare. Muzikal. 135 min.

Cikel filmov Larsa von Trierja zaključuje veristični muzikal z Björk v njeni prvi filmski vlogi, za katero je prejela nagrado v Cannesu in nominacijo za oskarja.

Otožna melodrama skozi glasbeno-plesne točke govori o tovarniški delavki Selmi, priseljenki češkega rodu, ki s sinom živi v prikolici. Selmin vid zaradi degenerativne očesne bolezni iz dneva v dan peša in Selma varčuje denar, s katerim bi sinka obvarovala pred enako usodo. Nekega dne Selmine načrte prekriža njen stanodajalec Bill, ki ji ukrade privarčevani denar za operacijo.

Zelenski: TV SLO 2 ob 22.40

La story Zelensky. Fr., 2022. Režija: Willy Papa, Nicolas Fresco, Arthur Genre. Dok. dd. 65 min.

Zelenski Foto Stringer Reuters

Predsednik Volodimir Zelenski je obraz ukrajinskega upora proti ruski vojski. A na oblast je prišel z le malo tradicionalnih političnih izkušenj. Rojen v judovski družini je odrasel v rusko govoreči družini in se po diplomi iz prava lotil komedije. Posebej je zaslovel s politično satiro Sluga narodu, v kateri je igral učitelja zgodovine, ki ga nepričakovano izvolijo za predsednika Ukrajine.

Na silvestrovo leta 2018 je Zelenski napovedal svojo lastno kandidaturo za predsednika in 2019 prepričljivo zmagal. Oddaja razkrije njegove začetke, prikaže prepričljivo zmago na predsedniških volitvah, poleg tega pa pojasni tudi prelomnice v zgodovini Ukrajine.

Begunec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Fugitive. ZDA, 1993. Režija: Andrew Davis. Igrajo: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano. Akc. film. 160 min.

Begunec Foto Pro Plus

Neke noči, ko je kirurg dr. Richard Kimble v bolnišnici, nekdo vlomi v njegovo hišo in umori njegovo ženo. Ko se Richard vrne, ji ne more več pomagati. A stvar postane še hujša, Richarda obtožijo za njen umor in ga tudi obsodijo. Ko se na poti v zapor pokaže priložnost za beg, usodo vzame v svoje roke in sam skuša najti morilca. A za petami mu je nepopustljivi vladni agent.