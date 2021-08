TV namigi: Po poteh sužnjev, Možje X 5 in Jekleni mož

Petek, 6. avgusta



Štiridelna serija opisuje zgodovino suženjstva, tragedije, stare toliko kot človeštvo.Začela se je že v antiki, od sedmega stoletja pa je bila središče trgovine s sužnji Afrika. Od tam so ujetnike prodajali na Bližnji vzhod vse do Bagdada. Konec devetega stoletja so se uprli, vendar so arabski gospodarji vstajo krvavo zatrli. Kasneje se je v zahodni Afriki razcvetel malijski imperij. Na njegovem ozemlju še danes živijo ljudstva, katerih pripadniki so večinoma potomci sužnjev.Peti del filmske serije Možje X je predzgodba izvirne trilogije, ki spremlja Charlesa Xavierja in Erika Lensherrja od njunih rosnih let do njunega kratkotrajnega obdobja zavezništva, preden so ju nasprotujoča si prepričanja razklala za vedno.V predzgodbi spoznamo mladega Charlesa Xavierja, ki skuša spričo svojih nadnaravnih moči ustanoviti šolo za mutante. Pomaga mu najboljši prijatelj Erik, a se z novimi varovanci in prijatelji znajdeta sredi ene najhujših svetovnih kriz, ki utegne uničiti človeštvo. Ob iskanju rešitev se med Charlesom in Erikom pojavijo številna nesoglasja ...Legendarni Superman v filmski adaptaciji Zacka Snyderja. V duhu Nolanove trilogije o Batmanu je tudi Supermanova inkarnacija precej bolj »realistična«, surova in temačna.Ker planet Kripton umira, Jor-El položi sinčka v vesoljsko plovilo in ga pošlje na Zemljo. Tam ga posvojita Jonathan in Martha Kent, ga poimenujeta Clark in mu, ko je najstnik, povesta, da prihaja iz vesolja. Ker ima supermoči, ga oče posvari, naj jih ne uporablja javno. A ko Zemljo napadejo uporniki s Kriptona, Clark ukrepa.