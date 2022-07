TV namigi: Po sledeh fatamorgane, Praznina in Pogrešane

Torek, 12. julija

Po sledeh fatamorgane: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2022. Režija: Magda Lapajne. Igrano-dok. film. 55 min.

Marica Nadlišek Bartol, tržaška pisateljica, prevajalka, publicistka, urednica prvega ženskega lista Slovenka, je živela in pisala v času velikih zgodovinskih sprememb. Svoje sledi ni pustila samo kot avtorica kratkih zgodb in prvega tržaškega romana, ampak tudi kot mentorica številnih publicistk, pesnic in pisateljic.

O življenjski poti Marice Nadlišek Bartol, o pomenu njenega dela in pisanja so spregovorile dr. Bogomila Kravos, dr. Katja Mihurko Poniž in dr. Marta Verginella. Svoje none Marice se spominja slavistka Milena Markič. V filmu igrajo Lučka Počkaj kot Marica, Nataša Keser kot mlada Marica, Blaž Setnikar kot Janko Kersnik, Primož Pirnat, Igor Velše in drugi.

Praznina: TV SLO 2 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Vacuum. Nem., 2017. Režija: Christine Repond. Igrajo: Barbara Auer, Laura de Weck, Saladin Dellers, Marina Guerrini, Robert Hunger-Bühler. Drama. 80 min.

Med pripravami na 35. obletnico poroke šestdesetletna Meredith na rutinskem zdravniškem pregledu presenečena ugotovi, da je okužena z virusom HIV. Edina oseba, ki bi jo lahko okužila, je njen mož André. Mislila je, da ga pozna, a zdaj zgrožena ugotovi, da je bil André nezvest soprog. Meredtih možu predoči zdravniške ugotovitve in ga požene od doma. Pridruži se terapevtskemu krožku in razmišlja, kako presenetljivo novico sporočiti svojim otrokom. Toda Meredith ne more ostati dolgo sama ...

Film o tem, koliko lahko ljubezen prenese, kadar je soočena s preizkušnjo.

Pogrešane: Kino ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Missing. ZDA, 2003. Režija: Ron Howard. Igrajo: Tommy Lee Jones, Cate Blanchett, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart. Vestern 155 min.

Zgodba se dogaja v 19. stoletju v Novi Mehiki. Maggie Gilkeson se življenje obrne na glavo, ko ji ugrabijo najstarejšo hčerko. Prav takrat se v njenem življenju nenadoma pojavi njen odtujeni oče Samuel Jones, ki ga že dolga leta ni videla. Maggie je prisiljena požreti svoj ponos in sprejeti njegovo pomoč, če hoče še kdaj videti svojo hčerko.