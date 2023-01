TV namigi: Po Turčiji s Simonom Reevom, Ed Stafford in Petra

Ponedeljek, 30. januarja

Po Turčiji s Simonom Reevom: TV SLO 2 ob 19.55

Turkey with Simon Reeve. VB, 2017. 2/2. Režija: Chris Mitchell. Potopis. 65 min.

Na goratem jugu Turčije še živijo redki nomadi, pripadniki ljudstva Yoruk, ki s čredami koz prepotujejo stotine kilometrov. Po postanku v njihovem taboru se Simon odpravi v največje kurdsko mesto Diyarbakir, v katerem je zaradi spopadov med uporniki in turško vojsko več četrti zravnanih z zemljo. V Sarikamiškem gozdu pa ugotovi, da se Turčija lahko pohvali z izjemno biotsko raznovrstnostjo in veliko populacijo rjavega medveda, vendar država na področju varstva narave močno zaostaja za drugimi. Nazadnje Reeve obišče prizorišče snemanja priljubljene televizijske nadaljevanke in v njej celo dobi manjšo vlogo.

Ed Stafford: preživetveni dvoboj (Premiera): Discovery ob 20.00

Ed Stafford: First Man Out. VB, 2022. 3. sezona. 1/6. Dok. serija. 60 min.

Ed Stafford: preživetveni dvoboj. Foto Discovery

Šestdelna serija prikazuje, kako Ed Stafford tvega življenje, svoje ude in sloves, ko na dvoboj izzove najbolj izkušene mojstre preživetja v divjini ter jih odpelje v nekatere najbolj divje in neprijazne kotičke planeta. V prvi epizodi na preživetveni dvoboj izzove Matta Grahama. Moža se pomerita v Mongoliji. Peščeni viharji, dehidracija in neznosna vročina oba spravijo do roba. A kdo od njiju bo močnejši?

Petra (Premiera): Fox Crime ob 22.00

Petra. Ita., 2022. 2. sezona. 1/4. Igrajo: Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi, Antonio Zavatteri, Simone Liberati, Manuela Mandracchia. Miniserija. 115 min.

Petra. Foto Fox Crime

Serija spremlja dvakrat ločeno, nekonvencionalno detektivko Petro Delicato iz knjižnih uspešnic pisateljice Alicie Giménez Bartlett. Njen novi partner Antonio Monte je staromoden policist z večletnimi izkušnjami, ki zagovarja tradicionalno vlogo moškega in ženske. Kljub nenehni bitki med spoloma je njuna zveza zaradi skupne želje po odkrivanju resnice presenetljivo uspešna.