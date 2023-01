TV namigi: Po Turčiji s Simonom Reevom, Nekdo od nas laže in Arena

Ponedeljek, 9. januarja

Po Turčiji s Simonom Reevom (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Turkey with Simon Reeve. VB, 2017. 1/2. Režija: Chris Mitchell. Potopis. 60 min.

V prvem delu serije Reeve najprej obišče Carigrad, mesto nasprotij, v katerem sobivajo četrti revnih priseljencev z vzhoda države ter razkošni domovi milijarderjev, ki so obogateli z gradnjo nepremičnin.

Na turški Turkizni obali ga povabijo v kraljevski apartma enega najdražjih hotelov, ki skoraj sameva, odkar zaradi vojne v Siriji v Turčijo prihaja manj tujih turistov. Nekateri hotelirji so se prilagodili množici turistov iz muslimanskih držav in poskrbeli za ločene bazene za moške in ženske.

Na jugu Turčije, ob meji s Sirijo, pa Simon obišče ogromno begunsko taborišče, v katerem Turčija z evropskimi sredstvi skrbi za več tisoč beguncev.

Arena: TV SLO 1 ob 21.00

O letu 2023 z nekdanjimi predsedniki vlade. Slo., 2023. Inf odd. 55 min.

V oddaji Arena o tem, kaj so glavne naloge politike v letu 2023. Kaj lahko pričakujemo na podlagi polletne vladavine »svobode« in kolikšno bo razhajanje med obljubami in dejanji. Je politika sposobna pokopati kakšno zamero?

Pridejo nekdanji predsedniki vlade Janez Janša, Alenka Bratušek, Lojze Peterle in Marjan Šarec.

Nekdo od nas laže (Premiera): Fox Life ob 22.00

One of Us Is Lying. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/8. Režija: Jennifer Morrison. Igrajo: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Mark McKenna, Jess McLeod. Nad. 55 min.

Nekdo od nas laže. Foto Fox Life

Serija temelji na mladinski uspešnici Karen M. McManus in opisuje skrivnosten dogodek, ko je pet srednješolcev kazensko zadržanih po pouku, a samo štirje pridejo iz šole živi.

Addy je priljubljena navijačica. Cooper je obetaven športnik s skrivnostjo. Bronwyn je obsedena z uspehom in osredotočena na svojo prihodnost. Nate je odpadnik in preprodajalec drog. Simon pa je s prijateljico Janae začel spletno skupino za opravljanje sošolcev. Simon med kaznijo umre zaradi nenadne alergične reakcije. Izkaže se, da njegova smrt ni bila nesreča ...