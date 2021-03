TV namigi: Podjetno, Circus Fantasticus in Sinova puščave

Ponedeljek, 29. marca



Podjetno naprej: TV SLO ob 17.25



Circus Fantasticus: TV SLO 2 ob 22.40



Sinova puščave: TV SLO 2 ob 17.45

Od svetovne gospodarske krize leta 2008 do pandemije covida-19 so v oddaji Prava ideja predstavili 400 zgodb o uspehu. Zdaj pa so se ustvarjalci odločili, da gredo »s pravo idejo Podjetno naprej«.V prvi oddaji bodo predstavili inovativnost družinskega podjetja Opikar iz Logatca, ki že vrsto let skrbi za čiste prostore, zrak in vodo. Njihovi naročniki so svetovno znane farmacevtske in biotehnološke korporacije kot so Bionetch, GSK in Bayer Pharma.Še posebej so se specializirali za montažo sten in stropov čistih prostorov, pandemija covida-19 pa jih je spodbudila k lastnemu razvoju in proizvodnji steklenih modularnih operacijskih dvoran, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo čistosti.Tik po napadu. Moški zbegano išče svojo ženo in jo nazadnje najde mrtvo. Očitno jo je ubila granata. Zdaj je ostal sam z otrokoma. Ko se znoči, v daljavi zagleda luči. Pripravljen je na nov napad. A pred hišo ne pripelje tank, ampak tovornjak potujočega cirkusa. Po začetni nezaupljivosti se izkaže, da so potujoči cirkusanti popolnoma nenevarni in prijazni ljudje.Film brez dialoga. To lahko zveni vse prej kot obetavno. A Circus Fantasticus besed pravzaprav ne potrebuje. Prizori so dovolj magični, da odlično deluje tudi zgodba.Klasika komične dvojice, Stana in Olia.Prijatelja bi se morala v skladu s prisego udeležiti skupščine svojega kluba, vendar ju ženi ne pustita tja, saj imata sami druge načrte. Olio hlini bolezen in izsili zdravnika, ki je v resnici veterinar, da ga pošlje na Havaje v Stanovem spremstvu. Prevara uspe, tandem se znajde na skupščini. A na dan vrnitve ženi doseže tragična vest, da je ladja z njunima možema doživela brodolom …TV SLO bo v tem tednu predvajala še več filmov komičnega para.