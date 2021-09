TV namigi: Pokliči mami!, Prevara in Belcanto

Sreda, 8. septembra



Pokliči mami!: TV SLO 1 ob 20.05



Prevara: TV SLO 2 ob 22.00

Prevara Foto Tv Slo





Belcanto, tenoristi iz dobe gramofona: Od Carusa do Giglia: TV SLO 2 ob 20.05

Belcanto, tenoristi iz dobe gramofona: Od Carusa do Giglia Foto Tvspored-service Tv Slo

Niki je dopolnila 35 let. Doslej je bila mojstrica odlašanja. Kljub veliki materini skrbi (ali pa tudi zaradi nje) je odložila vse odločitve glede usmeritve svojega življenja ali resnih zvez. Zaradi tega se skoraj vsak pogovor z materjo sprevrže v prepir, čeprav si obe zelo želita komunicirati. A zdaj, ko je Niki stara 35 let, je pred njo zrelejši del življenja, v katerem namerava izpolniti vse, o čemer je razmišljala doslej. Sprejeti mora različne odločitve, predvsem ljubezenske, a tudi tiste, povezane s prijateljstvom in družino.Film je žgečkljiva in zabavna filmska poslastica.Začenja se 5. sezona priljubljene serije.Noah se z znanim igralcem Sasho Mannom pogovarja o svoji knjigi, po kateri bodo posneli film. Nato mora na Vikov pogreb. Spremlja ga partnerka Janelle, ki se v Noahovi družbi počuti zelo nelagodno. Zlasti ko jo Noahov svak Bruce zamenja za natakarico. Helen se spre z Vikovo materjo, ki hoče, da Vika upepelijo, kar ni bila Vikova želja. Whitney se bo poročila. Alisonina hči odraste, je poročena in ima hčerki. Je v letih, ko je Alison umrla, zato ima krizo. Sierra rojeva po naravno poti, medtem ko njene prijateljice vabijo otroka, naj se iz kozmičnega sveta rodi v ta svet.Serija o velikih tenoristih prve polovice 20. stoletja. Ko se je v tridesetih letih 20. stoletja razvil zvočni film, so veliki tenoristi, kot so Beniamino Gigli, Richard Tauber in Lauritz Melchior, postali filmske zvezde. Posnetih je bilo nešteto pevskih filmov, odlične vokalne predstave pa so zajeli tudi v dokumentarnih filmih.V prvem delu serije je predstavljena lepota petja Enrica Carusa, Johna McCormacka, Lea Slezaka, Tita Schipe in Richarda Tauberja.