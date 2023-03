TV namigi: Poletje, ko sem se naučila leteti, Družabni večer ...

Nedelja, 26. marca

Poletje, ko sem se naučila leteti (Premiera): TV SLO 1 ob 15.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Leto kada sam naučila da letim. Koprod., 2022. Režija: Radivoje Andrić. Igrajo: Klara Hrvanović, Olga Odanović, Snježana Sinovčić, Žarko Laušević, Luka Bajto. Druž. film. 90 min.

Večkrat nagrajena mladinska komedija je lahkotna in nežna zgodba o spravi in odraščanju. Scenarij temelji na mladinskem romanu srbske pisateljice Jasminke Petrović, ki je z lahkotno, duhovito in rahločutno obravnavo sprave v postjugoslovanskem prostoru postal obvezno čtivo v srbskih šolah.

Odraščajoči Sofiji iz Beograda se spremeni življenje, ko poletje namesto s prijatelji preživi z babico na otoku Hvar. Zveni naravnost sanjsko, a 12-letnica se tam preprosto ne more sprostiti. Babica ji diha za ovratnik, zaradi slabega internetnega signala nima stikov s prijatelji, spanec ji kratijo komarji, na plaži sameva. Nato pa ji babičina boemska sestra Luce, ženska z mehkim značajem, pokaže drugačno plat otoka in življenja. Sofiji odleže, raziskovati začne otok, spoznavati nove prijatelje, pogodi se celo z mrčesom. Predvsem pa življenje in tudi svojo togo babico uzre v drugačni luči, ko odkrije družinsko skrivnost, zaradi katere se njena družina nepričakovano razširi.

Družabni večer (Premiera): Pop TV 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Game Night. ZDA, 2018. Režija: John Francis Daley. Igrajo: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Billy Magnussen. Akc. film. 130 min.

Zakonca Max in Annie vsak teden priredita večer, na katerem se z drugimi pari pomerita v igranju družabnih iger. Stvari se zapletejo, ko organizacijo enega od teh večerov v svoje roke vzame Maxov karizmatični brat Brooks. Cilj njegove igre: odkriti morilca v namišljenem primeru, v katerem mrgoli lažnih nasilnežev in zveznih agentov. Vsi so odločeni, da zmagajo, a počasi spoznavajo, da niti »igrica« niti Brooks nista to, kar se zdita.

Inteligenten scenarij z dobro igro, temačnim humorjem in nepričakovanimi preobrati, so o filmu zapisali kritiki.

Naredite ljudi boljše (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

Make People Better. ZDA, 2022. Režija: Cody Sheehy. Dok. film. 90 min.

Naredite ljudi boljše. Foto TVS

Leta 2018 je kitajski znanstvenik na treh zarodkih uporabil tehniko urejanja genov, imenovano CRISPR, in tako ustvaril prve otroke na svetu z umetno spremenjenim genomom. Sporni poskus, ki so ga po tihem podpirale kitajske oblasti in nekateri najuglednejši ameriški znanstveniki, je razburil mednarodno javnost. Kitajske oblasti so hitro ukrepale. Znanstvenika so obsodili na zaporno kazen, otroci pa so izginili iz javnosti.

Dokumentarni triler razkriva do zdaj neznano zgodbo tega zgodovinskega znanstvenega poskusa skozi oči sodelujočih in žvižgača, ki je prvič javno spregovoril.