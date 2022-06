TV namigi: Posebno poročilo, Razbijalka sistema in Poletni pozdrav

Petek. 10. junija

Posebno poročilo: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Minority Report. ZDA, 2002. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Cruise, Max von Sydow, Steve Harris, Neal McDonough, Patrick Kilpatrick. ZF film. 165 min.

Verjamete v prihodnost brez umorov? S tem vprašanjem se začenja mešanica znanstvene fantastike, trilerja, akcije in filma noir oziroma ena najuspešnejših filmskih priredb Philipa K. Dicka. Leto 2054. John Anderton (Tom Cruise) je šef policijske enote, ki s pomočjo treh vidcev skuša preprečiti zločin, še preden se zgodi. A nekega dne se na seznamu bodočih morilcev pojavi Johnovo ime. Posebno poročilo deluje tako za tiste, ki ga gledajo kot navadno kriminalko, kot za tiste, ki v njem vidijo filozofijo grških tragedij. Oboji pa bodo cenili njegovo vizualno mojstrstvo.

Razbijalka sistema: TV SLO 2 ob 21.15

VIKEND - Systemsprenger - Razbijalka sistema

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Systemsprenger. Nem., 2019. Režija: Nora Fingscheidt. Igrajo: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub. Drama. 130 min.

Izjemno zrel prvenec in srebrni berlinski medved 2019. Benni je posebna deklica. Z nebrzdano energijo, s katero ves čas ustrahuje vrstnice (in odrasle), je obsojena na svojevrstno osamitev. Mama je ne more obvladati, zato jo preda socialni službi. Tam ne vedo, kaj bi z njo, otepajo se je tudi vse vzgojno-varstvene ustanove. Zdi se, da jo lahko obvladuje le Michael, ki že leta uspešno izvaja programe za prilagajanje problematičnih najstnikov ...

Poletni pozdrav: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Režija: Marjan Kučej. Vodi: Darja Gajšek. Zab.-glasb. odd. 90 min.

Glasbeno-zabavna oddaja Poletni pozdrav z voditeljico Darjo Gajšek se vrača, v tokratni oddaji bodo gostili Alfija Nipiča, ob 60. obletnici igranja. 30 let kariere praznuje citrarka Tanja Zajc Zupan, z njo bosta vokalista Teja Saksida in Rok Ferengja, 20 let pa igra savinjski ansambel Golte. Gledalci bodo spoznali prve tri ansamble, ki se bodo predstavili s polkami za festival Slovenska polka in valček 2022, ki bo sicer potekal 9. septembra: Marcela IN, Chicas ter Cik-Cak kvintet. Nastopila bo tudi 12-letna Vita Stanovnik. Urednik oddaje je Andrej Hofer.