TV namigi: Potomci, Kocka in Ronin

Četrtek, 10. decembra



Potomci: Planet TV ob 20.00



Kocka: Planet 2 ob 21.00

Ronin: Kino ob 21.40

Alexander Payne je mojster komedije, ki ohrani človečnost, take, ki je ganljiva in hkrati tako kot življenje polna umazanih podrobnosti. George Clooney je Matt, deloholičen pravnik z lepo ženo in hčerama, ki jima je kot roditelj le za rezervo. A ko njegova žena doživi nesrečo in obleži v komi, mora Matt postati oče in mama uporniški sedemnajstletnici in nedolžni desetletnici. V njegov čustveni vrtiljak pa poseže še novica, da ga je žena pred nesrečo varala ... Portret petdesetletnika, ki mora odrasti, je eden tistih, ki ne žalijo inteligence, kar v sodobnem Hollywoodu ni samoumevno.Tat, policaj, psihologinja, arhitekt, matematična genialka in avtist se znajdejo v kocki. Kmalu ugotovijo, da je kocka del labirinta. Izkaže se, da bi se iz njegovega objema lahko izvili samo z medsebojno pomočjo. Nizkoproračunsko in asketsko narejen film, ki je bil posnet v eni sami kocki s tremi stenami, se sprašuje: kdo smo, kakšni smo, od kod prihajamo in kam gremo. Rezultat je poseben virtualni tetris, ki zlahkoto premosti klavstrofobičnost in hermetičnost izhodiščnega koncepta ter izjemno spretno koketira z idejami o obstoju religije, Velikega brata in krhkosti človeštva.Ronin je po japonskem izročilu samuraj, ki se je izneveril gospodarju, zato je začel tavati po svetu in se preživljati kot tat ali plačanec. Američan Sam obvlada jezik vojskovanja in bojnih načrtov. Tu so še ameriški voznik Larry, angleški specialist za orožje Spence, ruski računalniški strokovnjak Gregor, Francoz Vincent in lepa Irka Deirdre. Skupaj morajo ukrasti skrivnosten kovček. Zapletejo se v napeto akcijsko pustolovščino in nevarno mrežo prevar.