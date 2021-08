TV namigi: Povojni album, Preverjeno, Teorija zarote o Diani

Torek, 31. avgusta



Preverjeno: POP TV ob 22.05

Teorija zarote o Diani: Kaj se je zgodilo v Parizu?: Planet TV ob 17.05

Po 25 letih, odkar je obiskal takrat oblegano Sarajevo, se je španski vojni poročevalec Gervasio Sánchez vrnil v mesto in se srečal z otroki s svojih vojnih fotografij, zdaj odraslimi ljudmi, ki jih je vojna neizbrisno zaznamovala. Sánchez je tedaj namenoma fotografiral življenje namesto smrti, upanje namesto razdejanja. Za številne so Sánchezove podobe edini fotografski zapis, ki spominja na čas brutalno prekinjenega brezskrbnega otroštva.Zdaj izve, kakšne spomine imajo na ta čas tisti, ki so bili tedaj otroci in kako je vojna za vedno spremenila njihova življenja in jim pustila rane, ki se ne bodo nikdar zacelile.Zaradi navala turistov so turistične namestitve lahko zelo precenjene, pri nas so sobe po 350 evrov na noč razprodane.Iz Hrvaške prihajajo zgodbe o fekalijah v morju ob eni najbolj slavnih plaž, stenicah v najeti hiši za 250 evrov na noč, odpovedi rezervacij dan pred prihodom.Kako smo se v Sloveniji pripravili na začetek šole in kaj delajo drugod bolje?Atlet Kristjan Čeh se je le nekaj dni pred olimpijskimi igrami razšel s trenerjem, ker naj ne bi dovolil, da na treningih sodeluje tudi njegovo dekle. Preverjali so, koliko je za uspeh športnika pomemben odnos s trenerjem.31. avgust 1997, Pariz. Skozi zadnja vrata hotela Ritz izstopijo štiri osebe in sedejo v črni mercedes. Ena od njih je najslavnejša ženska na svetu, princesa Diana. Čez nekaj minut se bo zgodilo nekaj, kar bo spremenilo svet za vedno.Po tisti noči so zakrožile govorice o zaroti za Dianin umor, ki so jih še dodatno spodbudile sumljive okoliščine njene smrti. Kaj se je v resnici zgodilo tiste noči? V oddaji preiskujejo teorije, ki ponujajo alternativno in bolj zloveščo razlago smrti princese Diane.