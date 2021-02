TV namigi: Prešernovi nagrajenci, Poslednji samuraj in Dolina solz

Ponedeljek, 8. februarja





Portreti Prešernovih nagrajencev: TV SLO 1 ob 20.00

Marko Mušič Foto Jože Suhadolnik

Poslednji samuraj: Kanal A ob 20.00

Posledni samuraj Foto Pro Plus



Dolina solz: HBO ob 20.00

Dolina solz Foto HBO

V oddaji predstavljajo prejemnike najvišjih priznanj v kulturi. Feri Lainšček že štirideset let bogati zakladnico slovenske literature, utrjuje mostove med domovino in Porabjem ter z zgodbami o ljubezni plemeniti našo književnost. Arhitekt Marko Mušič je v 60. letih prejšnjega stoletja močno zaznamoval jugoslovanski prostor z umetninami, ki se gibljejo med arhitekturo in skulpturo, pozneje pa se je s posebnim občutkom posvetil duhovnim, sakralnim in simboličnim objektom.Nagrajenci Prešernovega sklada so pesnik Brane Senegačnik, violinistka Lana Trotovšek, gledališki režiser Tomi Janežič, režiser in scenarist Matjaž Ivanišin, slikar Sandi Červek ter arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc.Ciničnega vojaškega oficirja Nathana Algrena v letih po ameriški državljanski vojni najamejo, da bi izuril prvo sodobno japonsko naborniško vojsko, ki bi zatrla uporniške samuraje. Med spopadi ranjenega Algrena ujamejo samuraji. Tako spozna njihovega vodjo Kacumota, ki spremeni njegove poglede. Algren se mora odločiti, na čigavo stran se bo postavil ...Epska pripoved o dveh bojevnikih, ki ju, čeprav prihajata iz različnih kultur, povežejo enake vrednote. Zwicku, ki ga je od nekdaj privlačila japonska kultura in je oboževal filme mojstra Akira Kurosawe, so se s Poslednjim samurajem uresničile sanje.Serijo so navdihnili resnični dogodki arabsko-izraelske vojne in prikazuje junaštvo ter žrtvovanje skozi štiri med sabo prepletene zgodbe.6. oktobra 1973 je izbruhnila jomkipurska vojna, ko so arabske države presenetljivo napadle Izrael. Novinar išče svojega odtujenega sina, ki se je pridružil vojski, poveljnik mora zapustiti oporišče ob sirski meji, trije prijatelji, sicer člani tankovske enote, se spopadajo s konflikti, uradnica pa ostaja na fronti kljub ukazani evakuaciji.