TV namigi: Prevarantki, Nočni ptič in Sedem let v Tibetu

Sobota, 18. junija

Prevarantki: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 2 (od 5)

The Hustle. ZDA, 2019. Režija: Chris Addison. Igrajo: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Timothy Simons. Kom. 135 min.

Josephine Chesterfield je glamurozna in zapeljiva Britanka, ki ima v mestu Beaumont-sur-Mer razkošno hišo, njena tarča pa so premožni bogataši z vsega sveta. V njen urejeni svet nenadoma vstopi lahkomiselna, spontana Penny Rust, zabavna Avstralka svobodnega duha, ki je njeno čisto nasprotje. Kljub njunim različnim metodam sta obe mojstrici na svojem področju in uspešno goljufata zlasti moške, ki so žaljivi do žensk. A kmalu bosta začeli tekmovati tudi med seboj ...

Predelava predelave, ki razen tega, da sta glavni junakinji ženski, nima kaj dosti ponuditi.

Nočni ptič: TV SLO 1 ob 22.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Nightcrawler. ZDA, 2014. Režija: Dan Gilroy. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Michael Papajohn, Marco Rodríguez, Bill Paxton, James Huang. Krim. 125 min.

Nočni ptič Foto Tv Slo

Ponoči, ko Los Angeles spi, s hitrimi avtomobili, dragimi kamerami in policijskimi radijskimi postajami oborožene ekipe krožijo po mestu v želji po dobri zgodbi. Ti svobodnjaki, znani kot nočni kroniki, iščejo nesreče, požare, umore in druge nezgode v upanju, da bodo reportaže prodali lokalnim TV-postajam. Brezposelni Louis Bloom (Jake Gyllenhaal) v tem prepozna dobro karierno priložnost ...

Temačna satira na novinarstvo, trg zaposlovanja in kulturo samopomoči je igralsko in vizualno odlična.

Sedem let v Tibetu: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Seven Years in Tibet. ZDA, 1997. Režija: Jean-Jacques Annaud. Igrajo: Brad Pitt, David Thewlis, BD Wong, Mako, Danny Denzongpa. Drama. 165 min.

Sedem let v Tibetu Foto Pro Plus

Heinrich Harrer je s kolegom Petrom Aufschnaiterjem in skupino nemških alpinistov želel splezati na enega najvišjih vrhov, Nanga Parbat. Toda zaradi plazov in poškodb jim ne uspe osvojiti vrha.

V tem času se začne 2. svetovna vojna, zato jih aretirajo angleški vojaki in jih zaprejo v indijske zapore. Po mnogih neuspešnih poskusih Harrerju in Petru končno uspe pobegniti ...