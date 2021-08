TV namigi: Pri sedemnajstih, Tarzan in 3:10 za Yumo

Petek, 27. avgusta

Pri sedemnajstih: Kino ob 20.00



Legenda o Tarzanu: Kanal A ob 20.00

3:10 za Yumo: Kanal A ob 22.05

Nadine in Krista sta nerazdružljivi srednješolki in še iz otroštva najboljši prijateljici, ki se skupaj prebijata skozi najstniške tegobe odraščanja ... dokler Nadine ne odkrije, da sta njen starejši brat in Krista za njenim hrbtom skrivaj postala par. Zaljubljenca kmalu ugotovita, da je med najboljšim prijateljstvom in smrtnim sovraštvom nepričakovano tanka črta. So sedemnajsta lahko še bolj bedna?Izviren in inteligenten scenarij ter odlična igra Hailee Steinfeld sta razloga, da je film več kot le še ena zgodba o odraščanju.Postavni Tarzan je po srečanju s srčno izbranko Jane zapustil divjino in se vrnil v Veliko Britanijo, kjer je prevzel vlogo uglednega aristokrata. Ko ga zaprosijo, naj se vrne v Kongo kot trgovski odposlanec, ne sluti, da je zakorakal v spletko pohlepnega in maščevalnega belgijskega oficirja Leona. Ko se v smrtni nevarnosti znajde tudi Jane, mora Tarzan v sebi najti svoje divje korenine ...Tarzan je film, poln osupljivih akcijskih scen, s hitrim tempom dogajanja in predvidljivostjo, ki jo bodo znali ceniti oboževalci starejših filmov o Tarzanu.Danu Evansu zaradi suše grozi zaplemba kmetije. Ko po spletu okoliščin sodeluje pri prijetju zloglasnega roparja Bena, se odloči pridružiti šerifovim možem, ki želijo kriminalca pripeljati pred sodišče v Yumo. Na poti morajo prečkati nemirno indijansko ozemlje, na sledi pa so jim tudi Benovi možje, a največjo nevarnost predstavlja zločinec, ki je v psiholoških igricah z nasprotniki enako spreten kot s pištolo.