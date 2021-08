TV namigi: Proticepilna zarota, 47 metrov globoko in Medvedi

Nedelja, 1. avgusta



Proticepilna zarota: TV SLO 1 ob 22.30



47 metrov globoko: Kino ob 20.00

47 metrov globoko Foto Pro Plus



Medvedi me imajo radi: TV SLO 1 ob 15.30

Medvedi me imajo radi Foto Tv Slo

Zdaj, ko cepiva proti covidu-19 postajajo vse bolj dostopna, se precej ljudi odloča, da se ne bodo cepili. Gre za eno izmed najbolj skrb zbujajočih zgodb našega časa.Koprodukcijski dokumentarni film razkriva ozadje proticepilskega gibanja, ki si prizadeva širiti svojo resnico o covidu-19, češ da gre zgolj za mit in vladne zarote. A kdo so ljudje za temi trditvami in zakaj to počnejo? Film pa poleg tistih, ki razširjajo teorije zarote, predstavi tudi ljudi, ki jih zavzeto skušajo razkrinkati, pa tudi tiste, ki na spletu prodajajo navadno in nevarno belilo pod krinko zdravila.Sestri Lisa in Kate se odpravita na počitnice v Mehiko, ki naj bi bile polne sonca in dogodivščin: ena od teh je tudi potapljaška ekskurzija, v kateri bi, zavarovani v kletki, opazovali morske pse iz neposredne bližine. Ko se potopita 47 metrov globoko, se iz oči v oči znajdeta pred pošastjo, ki hlepi po nujni krvi. Nato pa se pretrga veriga, na kateri je pritrjena kletka, in ta potone na morsko dno. Sestri se skušata nekako rešiti, a na drugi strani kletke je morski pes, njima pa hitro zmanjkuje kisika ...Na trenutke resnično strašljiv in na trenutke naravnost bedast film, so rekli kritiki.Osemletni deklici Jip se uresničijo sanje, ko se njena velika, petčlanska družina odpravi na počitnice v Severno Ameriko. Jip obožuje, časti medvede in želi bolj kot karkoli na svetu v živo videti to mogočno bitje. A počitnice se zapletejo, še preden izletniki prevozijo prvi kilometer.Oče se v paničnem napadu poti nad volanom ogromne prikolice, Jipine sestre pa želijo divjino nenadoma zamenjati za atraktivni Las Vegas. Jip se drži za glavo in po prvih kilometrih odkrije, da jo od medveda loči le njena družina. Zato na počivališču pobegne ...