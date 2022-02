TV namigi: Raj – neukročeni planet, Pravičnica in Let

Četrtek, 10. februarja

Raj – neukročeni planet: Borneo – sveti gozd: TV SLO 1 ob 21.25

Eden: Untamed Planet. Koprod., 2021. 1/6. Režija: Ingrid Kvale. Dok. serija. 60 min.

Avtorji serije obiščejo deževni gozd Bornea, puščavo Namib, dolino Luangwa v Afriki, Galapaške otoke, Patagonijo in Aljasko – zadnje koščke našega planeta, ki jih še lahko imenujemo rajska.

V prvem delu grejo na Borneo, ki se ponaša z najbogatejšim deževnim gozdom med vsemi otoki. Na njem uspeva kar 60.000 vrst rastlin in živali – 6000 je samoniklih – in skoraj vsak dan odkrijejo nove. Orangutani, ki za svoje mladiče skrbijo skoraj tako dolgo kot ljudje, so med najbolj ogroženimi ...

Pravičnica: Fox ob 22.00

The Equalizer. 2020. 2. sezona. 1/10. Režija: Solvan Naim. Igrajo: Laya DeLeon Hayes, Queen Latifah, Liza Lapira, Tory Kittles, Abdul L. Howard. Akc. TV-serija. 55 min.

Queen Latifah igra Robyn McCall, nekdanjo operativko Cie, ki s svojimi veščinami pomaga nedolžnim ljudem. Videti je kot običajna samohranilka, ki ima veliko opravka z vzgajanjem najstniške hčerke. A takoj ko vidi, da se komu godi krivica, gre naskrivaj v akcijo kot Pravičnica, skrivnostna borka za pravice tistih, ki potrebujejo njeno pomoč.

Ravno ko začne resno razmišljati o tem, da bi končala svoje delo v vlogi Pravičnice, jo spet zvleče v akcijo njena nova stranka, detektiv Marcus Dante, ki želi z njeno pomočjo najti neizsledljive bančne roparje.

Let: kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Flight. ZDA, 2012. Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Nadine Velazquez, Denzel Washington, Carter Cabassa, Adam C. Edwards, Tamara Tunie. Drama. 160 min.

V začetku filma je prizor, ko pokvarjena hidravlika povzroči strmoglavljenje letala. Na krovu zavlada panika. Pilotova rešitev: letalo obrne na »hrbet« in z njim pristane na travniku.

A to ni film katastrofe oziroma je film osebne katastrofe: odvisnosti. Pilot je Whip Whitaker, mož, ki pravi, da lahko neha piti, kadar hoče, a vendar pije vso noč do svojega poleta in na letalo pretihotapi vodko, vmes pa si pomaga še s kako črtico kokaina ...