TV namigi: Raziskovalka Dora, Kursk in Nekdo je še v gozdu

Nedelja, 19. junija

Raziskovalka Dora: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dora and the Lost City of Gold. ZDA, 2019. Režija: James Bobin. Igrajo: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Benicio Del Toro, Madelyn Miranda. Pust. film. 125 min.

Mlada Dora je večino svojega življenja s starši raziskovala džunglo, a nič je ne more pripraviti na najbolj nevarno pustolovščino njenega življenja: srednjo šolo. Ko njena starša skrivnostno izgineta med iskanjem bajeslovnega mesta, se mora Dora preleviti v čisto pravo pustolovko in se skupaj s sošolci odpraviti v pragozd.

Tudi če niste odraščali ob animiranih serijah Raziskovalke Dore, vas bo ogled tega filma navdal z več kot kančkom nostalgije, scenarij si namreč širokopotezno izposoja odene najboljših pustolovščin, Indiana Jones in poslednji križarski pohod.

Kursk: Prekletstvo globine: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Kursk. Koprod., 2018. Režija: Thomas Vinterberg. Igrajo: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Peter Simonischek, August Diehl, Max von Sydow. Akc. film. 135 min.

Film je nastal po knjigi Roberta Moora A Time to Die, resnični zgodbi o katastrofi, ki je doletela podmornico Kursk.

Ruska podmornica K-141 Kursk je bila ponos ruske flote, simbol sposobnosti in moči ruske mornarice. Splavili so jo leta 1994, in to 154 metrov dolgo plovilo na jedrski pogon je svoje delo opravljalo zgolj šest let. V filmu smo priča eni najhujših pomorskih tragedij. V času te tragedije je bilo na krovu 118 mornarjev in častnikov; večina je bila mlajša od 30 let. Medtem ko se je posadka borila za življenja, so se njihove družine bojevale s političnimi preprekami ...

Nekdo je še v gozdu: TV SLO 1 ob 22.30

Encara hi ha algú al bosc. Špa., 2021. Režija: Erol Ileri Llordella. Dok. odd. 55 min.

Nekdo je še v gozdu Foto Tv Slo

Med vojno v Bosni in Hercegovini v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so Meliha, Nevenka in Milica preživele grozoto načrtnih posilstev, zapovedanih kot strateško orožje etničnega čiščenja. Lejla, Ajna in Alen so trije izmed številnih pozabljenih otrok vojne, spočetih s posilstvom.

Dokumentarna oddaja prinaša njihove zgodbe in opominja, da žrtve nezaslišanega medvojnega nasilja ostajajo stigmatizirane in v veliki meri pozabljene, storilci pa pretežno nekaznovani.