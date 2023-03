TV namigi: Rdeče blato, Hudičeve igre in Neskončna nevihta

Sreda, 22. marca

Rdeče blato (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Rouge. Fr., 2020. Režija: Farid Bentoumi. Igrajo: Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet. Drama. 90 min.

Nour je mlada medicinska sestra. Zaposli se v kemični tovarni, ki ni nič drugega kot sofisticirana sežigalnica okolju nevarnih odpadkov. V tovarni dela tudi njen oče, ki je poskrbel, da so jo vzeli v službo. Oče je predan tovarni, v njej dela že vse življenje, zato težko razume, da je Nour začela brskati po arhivu ambulante, v katerem je odkrila skrb zbujajoče zdravstvene podatke o zaposlenih. Ti podatki jo pripeljejo do davno vpeljanega dogovora med sindikatom tovarne, njenim vodstvom in politiko, ki so desetletja z lažmi prikrivali lokalno onesnaženost in zdravstvene posledice, ne samo za zaposlene v tovarni, pač pa tudi za okoliške prebivalce …

Zgodba sicer ni ravno izvirna, a jo svežo naredi to, da je prvi antagonist mlade žvižgačice njen sicer dobro misleči oče.

Hudičeve igre: TV SLO 2 ob 22.50

Devils. Kopr., 2020. 1. sezona. 1/10. Režija: Nick Hurran. Igrajo: Alessandro Borghi, Laia Costa, Kasia Smutniak, Malachi Kirby, Lars Mikkelsen. TV-serija. 60 min.

Hudičeve igre. Foto TVS

Serija je posneta po romanu Guida Marie Brere in se dogaja leta 2011.

Dominic Morgan je generalni direktor investicijske banke NYL in mentor Massima Ruggere, ambicioznega in neustrašnega novinca v svetu finančnega trgovanja, ki je po uspešnem poslu v Londonu na pragu napredovanja. A njegovo življenje se obrne na glavo, ko ga osumijo umora tekmeca Edwarda Stuarta. Znajde se v središču svetovne finančne zarote, Massimo skuša odkriti, kdo mu je podtaknil umor in pri tem naleti na finančno-politične spletke svetovnih razsežnosti.

Neskončna nevihta: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Infinite Storm. Koprod., 2022. Režija: Malgorzata Szumowska. Igrajo: Naomi Watts, Billy Howle, Denis O'Hare, Parker Sawyers, Coco Sumner. Drama. 100 min.

Med vzponom na Mount Washington v državi New Hampshire se izkušena plezalka (Naomi Watts) odloči vrniti, še preden bo dosegla vrh, saj se približuje snežni metež. Toda na poti nazaj naleti na prezeblega moškega brez vsake gorske opreme in sklene oba varno spraviti z gore, preden se zvečeri in bi lahko podlegla nevihti. A naloga ni preprosta, ne le da je fant brez opreme, tudi želje po rešitvi nima.

Čeprav je zgodba posneta po resničnih dogodkih, se zdi, da je precej površna in ne dovolj vznemirljiva. Je pa plus filma prepričljiva igra Naomi Watts in marsikoga bo najbrž pritegnilo dejstvo, da je bil film posnet v Sloveniji, med drugim na Krvavcu, Veliki Planini in v Kamniški Bistrici.