TV namigi: Resnica, Kako so uničili Irak in Temna stran zlata

Torek, 9. novembra

Resnica: TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La verite. Kopr., 2019. Režija: Hirokazu Koreeda. Igrajo: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel. Drama. 110 min.

Prvi film mojstra Hirokazuja Koreede, posnet zunaj Japonske, je iskriva in igriva refleksija o razmerju med materjo in hčerko, v kateri prvič skupaj zaigrata legendarni Catherine Deneuve in Juliette Binoche. Fabienne je velika zvezda francoskega filma. Da bi proslavili izid njene avtobiografije, iz New Yorka prispe igralkina hči Lumir z možem in hčerko. A ko se izkaže, da je v knjigi z naslovom Resnica več laži kot resnice, privrejo na dan spomini in dolgo zamolčana čustva.

Kako so uničili Irak: TV SLO 1 ob 20.55

Iraq, Destruction of a Nation. Fr., 2021. 1/2. Režija: Jean-Pierre Canet. Dok. miniserija. 60 min.

Dolga leta spopadov in kaosa so gmotno in kulturno uničila Irak. Od leta 1980 je umrlo skoraj dva milijona Iračanov. Kako se je to lahko zgodilo? Oddaja v dveh delih prepričljivo prikazuje uničenje Iraka v zadnjih 40 letih, od prvih dni iransko-iraške vojne leta 1980 do druge zalivske vojne 2003 in padca Islamske države 2017. Da bi razumeli, kaj je vzrok te tragedije, se je treba vrniti v čas ob koncu sedemdesetih let 20. stoletja ter preučiti geopolitične odnose med Irakom, ZDA in drugimi velesilami, ki so se spopadle zaradi nacionalnih interesov. Laži, izdaje, manipulacije in izmišljeni podatki so pripomogli k propadu te bližnjevzhodne države.

Temna stran zlata: TV SLO 2 ob 20.05

The Shadow of Gold. Kopr., 2019. 1/2. Režija: Sally Blake. Dok. miniserija. 60 min.

Mednarodna raziskava na Kitajskem, v Dubaju, Kongu, Peruju, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA razkriva ozadja pridobivanja zlata in posledice izkoriščanja te žlahtne kovine na mednarodno gospodarstvo, lokalna, tudi staroselska prebivalstva in okolje. V zadnjih petnajstih letih se je dejavnost razmahnila bolj kot kdaj koli prej, zlato je postalo celo vodilni izvor nezakonitega napajanja kriminalnih združb in terorističnih organizacij po vsem svetu.